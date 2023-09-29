Литва обязала автомобили с российскими номерами покинуть ЕС в течение полугода

Автомобили с зарегистрированными в России номерами, прибывшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть эту страну и территорию всего Евросоюза в течение шести месяцев с даты въезда. Такое заявление распространила в пятницу, 29 сентября, таможня Литвы.

Она напоминают, что с 11 сентября 2023 года таможенные органы Литвы не впускают в страну транспортные средства с российскими номерами на основании введенных Евросоюзом ограничений, которые связаны с выполнением антивоенных санкций против России. Как ранее разъяснила Еврокомиссия, эти ограничения распространяются и на ввоз автомобилей, зарегистрированных в РФ даже для временного использования.

Исключения для транзита в Калининград

«Запрет распространяется на эти транспортные средства, независимо от гражданства их владельца или водителя», - подчеркивается на сайте литовской таможни. Согласно данным таможни, исключение делается лишь для зарегистрированных в РФ автомобилей, на которых граждане России следуют через территорию Литвы транзитом в Калининградскую область. При этом им необходимо предъявить транзитный документ FTD.