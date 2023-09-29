Внимание! Именно эти вещи чаще всего становятся добычей воров

Многие считают, что воры вероятнее всего могут прибрать к рукам их имущество дома или в общественном пространстве, и значительно реже опасаются хищений на даче или из автомобиля, показывает исследование Seesam. Страховщик объясняет, в каких местах и какие вещи на самом деле чаще всего становятся добычей воров.
Проведенное Seesam исследование показало, что из всех видов краж люди больше всего опасаются, что им может грозить кража из дома или из квартиры (опасность ощущает 48% респондентов), из сумки, а также риск остаться без телефона или велосипеда в общественном месте (45%). Статистика случаев ущерба Seesam подтверждает, что их предчувствия верны.
«Чаще всего кражи действительно происходят или в общественном пространстве, или дома. Кстати, по нашему опыту могу сказать, что, например, кражи на дачах за последние годы стали реже», – констатирует руководитель отдела имущественного ущерба Seesam Кристель Коби.
Текущий год отличился ростом количества краж велосипедов
Из числа краж, произошедших в этом году в общественном пространстве, страховщик упоминает похищение ключей, кошельков и других предметов из карманов в кафе и общественном транспорте, а также одну дерзкую кражу, когда из багажного отделения междугороднего автобуса был похищен чемодан. «Это не могло быть ошибкой, поскольку бесхозных чемоданов в багаже не осталось. Очевидно, лицо, вышедшее из автобуса раньше, забрало чемодан, который ему не принадлежал», – предположила Коби.
Но в основном в этом году воровали велосипеды. Если в первой половине 2022 года произошло 22 кражи, 7 из которых были кражами велосипедов, то в этом году общее число краж такое же, однако велосипеды становились добычей воров целых 14 раз.
Велосипеды чаще всего крадут из подъездов и подземных гаражей многоквартирных домов, а также с общественных парковок, особенно в темное время суток. Также страховщику вспоминается случай, когда ночью воры угнали с террасы с высоким озеленением на заднем дворе жилого дома два электросамоката.
Представитель Seesam подтверждает, что кражи, разумеется, носят сезонный характер. «Если в зимние месяцы преобладает разбивание дверных стекол на террасе, через которые воры проникают в частные дома, то с весны резко учащаются кражи велосипедов», – отметила Коби. В ежегодной сводке рейтинг украденных вещей возглавляют велосипеды, наличные деньги и ценные вещи.
Крупнейший причиненный кражей имущественный ущерб в этом году превысил 53 000 евро, к которым прибавились 11 000 евро на устранение повреждений здания.
Кражи с дач за последние годы, однако, фиксируются реже. Причину этого руководитель отдела имущественного ущерба видит не в исчезновении воров, а в более дешевых и доступных охранных устройствах и повышенной бдительности людей: ценное имущество, которое можно быстро реализовать, на дачах уже не оставляют.
Опытный страховщик напоминает универсальные советы по предотвращению краж
- Уходя из дома, проверяйте, тщательно ли закрыты двери и окна.
- Не до конца задернутая занавеска может вызвать интерес к тому, что за ней скрыто.
- Выходя из транспортного средства, не оставляйте ценные вещи на виду у третьих лиц.
- Не оставляйте взятое с собой имущество без присмотра.
- При парковке велосипедов их следует пристегивать надежным замком и по возможности выбирать для парковки место, находящееся в поле обзора камер наблюдения.
- Ценное имущество, включая электрические самокаты, следует на ночь относить в запираемые внутренние помещения (места общего пользования, такие как подземный гараж, небезопасны).