Внимание! Именно эти вещи чаще всего становятся добычей воров

Проведенное Seesam исследование показало, что из всех видов краж люди больше всего опасаются, что им может грозить кража из дома или из квартиры (опасность ощущает 48% респондентов), из сумки, а также риск остаться без телефона или велосипеда в общественном месте (45%). Статистика случаев ущерба Seesam подтверждает, что их предчувствия верны.

«Чаще всего кражи действительно происходят или в общественном пространстве, или дома. Кстати, по нашему опыту могу сказать, что, например, кражи на дачах за последние годы стали реже», – констатирует руководитель отдела имущественного ущерба Seesam Кристель Коби.

Текущий год отличился ростом количества краж велосипедов

Из числа краж, произошедших в этом году в общественном пространстве, страховщик упоминает похищение ключей, кошельков и других предметов из карманов в кафе и общественном транспорте, а также одну дерзкую кражу, когда из багажного отделения междугороднего автобуса был похищен чемодан. «Это не могло быть ошибкой, поскольку бесхозных чемоданов в багаже не осталось. Очевидно, лицо, вышедшее из автобуса раньше, забрало чемодан, который ему не принадлежал», – предположила Коби.

Но в основном в этом году воровали велосипеды. Если в первой половине 2022 года произошло 22 кражи, 7 из которых были кражами велосипедов, то в этом году общее число краж такое же, однако велосипеды становились добычей воров целых 14 раз.