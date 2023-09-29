Мировые продажи Toyota в августе достигли рекордного уровня

Внутреннее производство крупнейшего в мире автопроизводителя выросло на 22%, компенсировав падение зарубежного производства на 2% и подчеркнув его восстановление после прошлогодних проблем с полупроводниками и цепочками поставок. Неисправность, из-за которой в конце прошлого месяца на один день были остановлены все отечественные сборочные предприятия, мало повлияла на производство.

Toyota сообщила о росте производства на 321% в Индии, где она получила выгоду от сотрудничества с Suzuki Motor, до чуть более 32 000 автомобилей. Агентство Reuters сообщило в среду, что автопроизводитель планирует построить третий автомобильный завод в стране.

Компания сообщила о росте мировых продаж в августе на 9,8%, до 853 285 автомобилей, что также является рекордом за месяц. Данные о производстве и продажах включают роскошный бренд Toyota — Lexus. В Китае продажи снизились примерно на 7%. Напротив, продажи на внутреннем рынке выросли примерно на 46%, а в США — на 15%.