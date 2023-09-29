Мировые продажи Toyota в августе достигли рекордного уровня

Toyota Motor сообщила, что в августе мировое производство ее машин выросло на 4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 798 771 автомобиля, что стало рекордом для последнего летнего месяца за всю историю компании.
Внутреннее производство крупнейшего в мире автопроизводителя выросло на 22%, компенсировав падение зарубежного производства на 2% и подчеркнув его восстановление после прошлогодних проблем с полупроводниками и цепочками поставок. Неисправность, из-за которой в конце прошлого месяца на один день были остановлены все отечественные сборочные предприятия, мало повлияла на производство.
Toyota сообщила о росте производства на 321% в Индии, где она получила выгоду от сотрудничества с Suzuki Motor, до чуть более 32 000 автомобилей. Агентство Reuters сообщило в среду, что автопроизводитель планирует построить третий автомобильный завод в стране.
Компания сообщила о росте мировых продаж в августе на 9,8%, до 853 285 автомобилей, что также является рекордом за месяц. Данные о производстве и продажах включают роскошный бренд Toyota — Lexus. В Китае продажи снизились примерно на 7%. Напротив, продажи на внутреннем рынке выросли примерно на 46%, а в США — на 15%.
В августе автопроизводитель продал по всему миру 11 880 аккумуляторных электромобилей. В результате общее количество аккумуляторных электромобилей, проданных за первые восемь месяцев 2023 года, составило около 65 000, почти все из которых проданы на зарубежных рынках.