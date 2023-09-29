Смартфоны Apple нового поколения iPhone 15 поступили в продажу в полночь 29 сентября. Презентация новинки состоялась в выставочном зале iDeal в Viru Keskus, где собралось большое количество бессонных энтузиастов, желающих первыми получить в свои руки новое устройство.
Галерея ⟩ Полночный ажиотаж: в Эстонии стартовали продажи iPhone 15
Музыкальное настроение создали Лаура Пыльдвере и Gameboy Tetris, а также Лаура представила свою новую песню «Pahupidi».
Рэпер Сям и Роби Сутц поделились с аудиторией познавательными и увлекательными советами по использованию камеры iPhone, а музыкант Метсакутсу вспомнил предыдущие модели iPhone и их презентации.
В игре-викторине Kahoot! можно было проверить свои знания о мире и продуктах Apple, а также получить призы.
В полночь состоялась первая официальная презентация новейших смартфонов Apple в Эстонии, и самые шустрые смогли получить в руки новую модель уже в первые минуты дня.
С сегодняшнего дня новые модели iPhone 15-й серии будут доступны для покупки по всей Эстонии. С последними обновлениями iPhone 15 можно ознакомиться здесь, а цены указаны здесь.
Те, кто не смог присутствовать на мероприятии, могут посмотреть запись прямой трансляции на канале iDeal Eesti в Facebook.