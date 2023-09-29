Действующий чемпион мира по ралли Калле Рованперя на этой неделе теоретически имеет шанс завоевать свой второй титул чемпиона мира. Еинственные, кто могут ему помешать на этом пути - товарищ по команде Элфин Эванс, Тьерри Невилл, а также математически Отть Тянак. Невилл спронозировал, что Рованперя не добьется победы в Чили, и предположил, что Тянак может войти в тройку лучших.
Невилл: В Чили Тянак поднимется на подиум, а вот Рованперя вряд ли обеспечит себе титул чемпиона мира
Накануне этапа Кубка мира в Чили Невилл дал интервью Бельгийской национальной телерадиокомпании, где сделал смелый прогноз, что места на подиуме займут автомобили трех разных производителей.
«Конечно, я бы поставил себя на первое место. Но верю, что Отть Тянак также проведет хорошее ралли, а Элфин Эванс придет третьим», - сказал гонщик Hyundai, по пятам за которым идут гонщики M-Sport и Toyota.
Вместе с чилийской гонкой до конца сезона чемпионата мира осталось три этапа, а отрыв Рованперя от ближайшего преследователя Эванса составляет 33 очка. Если Рованперя наберет в Чили максимальное количество очков, а Эванс в то же время не наберет ничего, Рованперя в воскресенье может стать чемпионом. Но, по мнению Невилля, этого не произойдет.
Чили принимал чемпионат мира в последний и пока единственный раз в 2019 году, когда победителем стал Тянак, выступавший в то время в составе Toyota. Для Невилла гонка четыре года назад закончилась худшей аварией в его карьере.
По словам бельгийца, в этом году трасса существенно изменилась.
«Маршрут показался хорошим. Дни разные, поэтому все может оказаться довольно сложным. Создание карты скорости оказалось непростым, но я думаю, что мы справились с этим хорошо», — сказал Невиль.
Чилийский этап чемпионата мира по раллийным гонкам стартует сегодня в 14.35 по эстонскому времени. В программе шесть спецучастков, программа завершится отрезком протяженностью 23 км, проходить который начнут в 22.34.