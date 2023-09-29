Невилл: В Чили Тянак поднимется на подиум, а вот Рованперя вряд ли обеспечит себе титул чемпиона мира

Накануне этапа Кубка мира в Чили Невилл дал интервью Бельгийской национальной телерадиокомпании, где сделал смелый прогноз, что места на подиуме займут автомобили трех разных производителей.

«Конечно, я бы поставил себя на первое место. Но верю, что Отть Тянак также проведет хорошее ралли, а Элфин Эванс придет третьим», - сказал гонщик Hyundai, по пятам за которым идут гонщики M-Sport и Toyota.

Вместе с чилийской гонкой до конца сезона чемпионата мира осталось три этапа, а отрыв Рованперя от ближайшего преследователя Эванса составляет 33 очка. Если Рованперя наберет в Чили максимальное количество очков, а Эванс в то же время не наберет ничего, Рованперя в воскресенье может стать чемпионом. Но, по мнению Невилля, этого не произойдет.

Чили принимал чемпионат мира в последний и пока единственный раз в 2019 году, когда победителем стал Тянак, выступавший в то время в составе Toyota. Для Невилла гонка четыре года назад закончилась худшей аварией в его карьере.

По словам бельгийца, в этом году трасса существенно изменилась.

«Маршрут показался хорошим. Дни разные, поэтому все может оказаться довольно сложным. Создание карты скорости оказалось непростым, но я думаю, что мы справились с этим хорошо», — сказал Невиль.