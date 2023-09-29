В Таллинне завершено строительство микрорайона почти на двести квартир

Жилые комплексы Bonava в основном создаются на территориях, которые ранее использовались в промышленных или коммерческих целях. «В Bonava мы тщательно выбираем места для проектов, чтобы обеспечить устойчивое землепользование. Мы считаем важным, чтобы застройка была удобна для будущих жильцов, а ранее использованный участок получил новую жизнь, создавая тем самым дополнительную ценность. Местоположение Järveotsa Kodud также было выбрано в соответствии с этими принципами», - объяснил исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.

В ходе развития проекта Bonava была создана улица Тасанди и район приведен в порядок. Территория примыкает к ручью Ярвеотса, берег которого был облагорожен, чтобы обеспечить доступ к ручью местным жителям, а также создан естественный крытый переход для пешеходов.

Фото: Bonava / M.Heinmets

Järveotsa Kodud – проект, дома которого визуально схожи, но не совсем одинаковы. При этом технически во всем проекте использованы стандартные узлы и повторяющиеся конструкции, что делает здания более эффективными, а значит, и более доступным в производстве.

«Мы стремимся предложить квартиры как можно большему количеству людей, и именно благодаря стандартным решениям и подобным повторениям создаем для людей доступное жилье среднего размера», - сказал исполнительный директор Bonava.

Квартал Järveotsa Kodud расположен в районе Хааберсти, вдоль улицы Тасанди по адресам Тасанди, 1, 3, 5, 8 и Астангу, 23. Застройка велась в три этапа и к третьему кварталу 2023 года было построено пять домов с 184 двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами. В каждом квартире есть балкон или терраса, а на нулевом этаже предусмотрены кладовки.

Фото: Bonava / M.Heinmets