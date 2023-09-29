Тайсон Фьюри жестко прошелся по конкуренту: он уродливый ублюдок!

«С какой стати я должен драться с Усиком за копейки? Он никто как личность. Он уродливый ублюдок с щербатыми зубами, и он вдвое меньше меня, так что все лишь ради выгоды. Победа над ним ничего не даст мне, не так ли? Если я выиграю у него, то это будет: "Ну ладно, он победил средневеса", а если он победит меня, то он победит легендарного Тайсона Фьюри, и тут неважны деньги», - отметил Фьюри.