Тайсон Фьюри жестко прошелся по конкуренту: он уродливый ублюдок!

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) снова высказался про обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО), пишет zn.ua.
«С какой стати я должен драться с Усиком за копейки? Он никто как личность. Он уродливый ублюдок с щербатыми зубами, и он вдвое меньше меня, так что все лишь ради выгоды. Победа над ним ничего не даст мне, не так ли? Если я выиграю у него, то это будет: "Ну ладно, он победил средневеса", а если он победит меня, то он победит легендарного Тайсона Фьюри, и тут неважны деньги», - отметил Фьюри.
Напомним, Усик в своем последнем поединке техническим нокаутом победил британца Даниэля Дюбуа и сохранил все свои пояса.
Дюбуа стал соперником Усика после того, как команды украинца и Тайсона Фьюри не сумели договориться о поединке. Команда Усика согласилась разделить гонорар за бой с Фьюри 30 на 70 в пользу британца, чтобы вечер бокса состоялся 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне. Однако сторонам так и не удалось окончательно договориться.
Фьюри следующий бой проведет 28 октября в Саудовской Аравии против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.