Валиевой светит четыре года дисквалификации

Продолжается разбирательство по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой после переноса слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по ее допинговому делу.
Предположительно, слушания возобновятся 9-10 ноября – заседания, проведенного в Лозанне в конце сентября не хватило, потребовались дополнительные документы. При этом WADA по-прежнему остается на своей позиции:
«Наша позиция не изменилась. Мы считаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА об отсутствии вины или халатности спортсменки был неверным и не соответствовал положениям Всемирного антидопингового кодекса. Мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и аннулирования результатов спортсменки с даты взятия пробы, включая ее результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», - прокомментировали представители организации.
25 декабря 2021 года спортсменка сдала положительную допинг-пробу. Это было в день произвольной программы чемпионата России. А скандал разразился на Олимпиаде в Пекине 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады. Тогда сборная России с Валиевой в составе одержала победу, а команда США заняла второе место.