Валиевой светит четыре года дисквалификации

Предположительно, слушания возобновятся 9-10 ноября – заседания, проведенного в Лозанне в конце сентября не хватило, потребовались дополнительные документы. При этом WADA по-прежнему остается на своей позиции:

«Наша позиция не изменилась. Мы считаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА об отсутствии вины или халатности спортсменки был неверным и не соответствовал положениям Всемирного антидопингового кодекса. Мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и аннулирования результатов спортсменки с даты взятия пробы, включая ее результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», - прокомментировали представители организации.