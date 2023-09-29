Департамент окружающей среды призывает не кормить перелетных птиц

Любители птиц уже знают лучшие места для наблюдения за птицами. Новичок же может узнать о перелётных птицах больше, поделившись фотографиями птиц в социальных сетях. Во время международных дней наблюдения за птицами EuroBirdwatch можно поделиться своим опытом наблюдений в эти выходные и в течение октября. Это можно сделать как через приложение, так и на созданной для этой цели странице Facebook.

Существует множество способов поддержать перелетных птиц во время миграции, но это определенно не дополнительное подкармливание птиц. «Не надо кормить перелетных птиц, поскольку дополнительный корм дает птицам неправильный сигнал о миграции. Если мы будем подкармливать перелётных птиц, то они не успеют вовремя отправиться в тёплые края - этим мы сами обрекаем птиц на гибель», - предупредила главный специалист по помощи животным Департамента окружающей среды Кармель Ритсон.

Вместо кормления птиц есть ряд других способов проявить заботу о перелетных птицах. Лучший способ - наблюдать и определять птиц, узнавать о жизни птиц и их потребностях, чтобы лучше их учитывать. «Осенью мы рекомендуем отправиться к морю, где лучше всего наблюдать за миграцией птиц. На полях можно увидеть журавлей, которые готовятся к миграции, в саду можно встретить представителей отряда воробьиных, готовящихся к зиме», - советует Руководитель Общества орнитологов Эстонии Каарел Выханду.