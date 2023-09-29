Больница знала о маниакальном поведении студента, который убил вчера соседку и ее 14-летнюю дочь

В начале года Генпрокуратура уже писала письмо в университетскую больницу «Эразмус» о студенте-медике, которого теперь подозревают в том, что он застрелил в квартире свою соседку и ее 14-летнюю дочь, а также застрелил учителя в больнице при университете.

Мужчина по имени Фуад Л. вел себя «тревожно» и «психотически», в том числе лежал полуобнаженным на куче листьев в саду и маниакально смеялся, сообщил прокурор в электронном письме, отправленном в университет. Подлинность письма также подтвердила телекомпания NOS.

Согласно электронному письму, власти также обыскали телефон 32-летнего мужчины и обнаружили изображения людей с ножевыми ранениями, а также крайне правую пропаганду.

«Я предполагаю, что это повлияет на ваше решение о том, имеет ли он право на получение медицинской степени», - сказал прокурор в электронном письме.

Подозреваемый, находящийся в настоящее время под стражей, в четверг днем ворвался в дом соседки и застрелил 39-летнюю женщину, а также серьезно ранил ее 14-летнюю дочь, которая позже скончалась от полученных травм.