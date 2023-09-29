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Руководитель департамента: дороги Эстонии будут становиться только хуже

Карл-Роберт Пухм
, экономический журналист
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Генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук.
Генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По словам генерального директора Департамента транспорта Прийта Саука, в бюджетной стратегии настолько не хватает средств на финансирование дорог, что их состояние в Эстонии с годами становится все хуже.

В 2021 году эстонское государство вложило в содержание государственных дорог 276,8 млн евро собственных средств. Вместе с деньгами из Европы общая сумма составила более 325 млн евро. Кроме того, в бюджетной стратегии было запланировано, что до 2025 года государство будет ежегодно вкладывать в дороги более 200 млн евро собственных средств. Будущее выглядело уверенным.

Однако весной прошлого года первое правительство Каи Каллас (Партия реформ + Центристская партия) совершило разворот и приняло решение сократить средства на содержание дорог в Законе о государственном бюджете более чем на 50 процентов. Финансирование в 200 млн евро, запланированное на 2024 и 2025 годы, внезапно сократилось до менее 100 млн евро.

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