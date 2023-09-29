Руководитель департамента: дороги Эстонии будут становиться только хуже

В 2021 году эстонское государство вложило в содержание государственных дорог 276,8 млн евро собственных средств. Вместе с деньгами из Европы общая сумма составила более 325 млн евро. Кроме того, в бюджетной стратегии было запланировано, что до 2025 года государство будет ежегодно вкладывать в дороги более 200 млн евро собственных средств. Будущее выглядело уверенным.