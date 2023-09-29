Пт, 29.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Не выдержала и нагрубила»: жители Эстонии принимают за преступников настоящих полицейских

София Солдатенко
, репортер
Facebook
Comments
Разговор по телефону. Иллюстративный снимок.
Разговор по телефону. Иллюстративный снимок. Фото: Marko Saarm

Ежедневно жители Эстонии сталкиваются с телефонными мошенниками, которые представляются то работниками банков, то полицейскими. Такая активность злоумышленников, к сожалению, повлияла и на работу настоящих сотрудников банков и полиции.

«Я попала в курьезную ситуацию. Мой номер телефона, видимо, в списках любимых номеров мошенников, поскольку то якобы из банка, то якобы из полиции мне звонят регулярно. И в очередной раз, как только я услышала, что меня беспокоят из полиции, я не смогла сдержалась нагрубила и бросила трубку. Какое же было мое удивление, когда я позже узнала, что со мной действительно пытался связаться сотрудник полиции», - рассказала читательница Rus.Postimees Людмила.

Автор этой статьи также попадала в похожую ситуацию: в голове я уже строила маршрут, по которому будет послан мошенник, как в процессе разговора и уточняющих вопросов я поняла, что мне действительно звонят из банка и их совсем не интересуют мои личные данные или PIN-коды.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх