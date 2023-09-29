«Не выдержала и нагрубила»: жители Эстонии принимают за преступников настоящих полицейских

«Я попала в курьезную ситуацию. Мой номер телефона, видимо, в списках любимых номеров мошенников, поскольку то якобы из банка, то якобы из полиции мне звонят регулярно. И в очередной раз, как только я услышала, что меня беспокоят из полиции, я не смогла сдержалась нагрубила и бросила трубку. Какое же было мое удивление, когда я позже узнала, что со мной действительно пытался связаться сотрудник полиции», - рассказала читательница Rus.Postimees Людмила.