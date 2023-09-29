Августовские грозы в странах Балтии причинили ущерб на много миллионов евро

Грозовые бури, обрушившиеся на страны Балтии в начале августа, причинили клиентам страховой компании PZU ущерб почти на 13,3 миллиона евро.
В начале августа на Литву, Латвию и Эстонию обрушились мощные грозовые бури, которые сопровождались ураганным ветром, проливным дождем и гигантским градом. Наибольший ущерб понесли клиенты страховой компании PZU в Литве.
По словам Марге Хабакукк, руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus, ущерб от бурь в странах Балтии в августе был рекордным - ничего подобного в предыдущие летние сезоны не случалось. «До августа казалось, что обычных летних штормов в этом году удастся избежать, однако с приближением осеннего сезона природа все-таки нанесла серьезный удар жителям и предприятиям нашего региона, особенно Литвы и Латвии», - отметила она.
По словам Хабакукк, в Литве сильные бури стали наносить серьезный ущерб 5 августа, однако наибольший ущерб в этой стране нанесли бури с грозами, прошедшие 7 августа, когда общая сумма ущерба, причиненного имуществу предприятий и частных лиц, достигла почти 6,8 миллиона евро. «В результате бушевавших до 5-10 августа бурь с грозами больше всего пострадали именно литовские клиенты - общий размер ущерба в Литве составил более 9,1 миллиона евро», - рассказала Хабакукк.
В Латвии первый случай ущерба от бури был зафиксирован 7 августа, а общая сумма по всем случаям ущерба в тот день составила более 3,8 миллиона евро. «В итоге случаи ущерба, произошедшие 7 августа, составили львиную долю от всех случаев ущерба в Латвии, и в общей сложности бури нанесли латвийским клиентам ущерб на сумму более 3,9 миллиона евро», - сказала Хабакукк.
Эстония отделалась значительно легче, чем ее южные соседи - общая сумма ущерба составила менее 246 тысяч евро, и более половины этой суммы была связана с ущербом, возникшем 8 августа. «Случай, приведший к возникновению самого крупного ущерба, составившего почти 90 000 евро, произошел утром 8 августа, когда штормовым ветром снесло крышу одного из складов, - сказала Хабакукк. - Однако в августе значительный ущерб нанес гигантский град, который побил крыши и окна зданий, теплицы и автомобили».
«С учетом обрушившихся на наш регион в начале августа бурь стоит помнить о важности как страхования каско для автомобилей, так и страхования жилья и имущества, ведь стихийное бедствие может возникнуть в любой момент - достаточно вспомнить 9 января 2005 года, когда в результате бури под водой оказалась большая часть как Пярну, так и Хаапсалу, и случаи серьезного ущерба были зафиксированы по всей Эстонии», - подчеркнула Хабакукк.