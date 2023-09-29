Августовские грозы в странах Балтии причинили ущерб на много миллионов евро

В начале августа на Литву, Латвию и Эстонию обрушились мощные грозовые бури, которые сопровождались ураганным ветром, проливным дождем и гигантским градом. Наибольший ущерб понесли клиенты страховой компании PZU в Литве.

По словам Марге Хабакукк, руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus, ущерб от бурь в странах Балтии в августе был рекордным - ничего подобного в предыдущие летние сезоны не случалось. «До августа казалось, что обычных летних штормов в этом году удастся избежать, однако с приближением осеннего сезона природа все-таки нанесла серьезный удар жителям и предприятиям нашего региона, особенно Литвы и Латвии», - отметила она.

По словам Хабакукк, в Литве сильные бури стали наносить серьезный ущерб 5 августа, однако наибольший ущерб в этой стране нанесли бури с грозами, прошедшие 7 августа, когда общая сумма ущерба, причиненного имуществу предприятий и частных лиц, достигла почти 6,8 миллиона евро. «В результате бушевавших до 5-10 августа бурь с грозами больше всего пострадали именно литовские клиенты - общий размер ущерба в Литве составил более 9,1 миллиона евро», - рассказала Хабакукк.