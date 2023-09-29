Правительство выделит на общественный транспорт более 18 миллионов евро из госрезерва

На внутренние авиалинии выделяется 1 812 000 евро, 1 179 000 евро на паромное ообщение и 15 296 000 евро на уездные автобусные линии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба правительства.

Базовый бюджет по общественному транспорту в госбюджете 2023 года составляет 78,8 млн евро, а дополнительные средства - 11 млн евро, таким образом всего на поддержку общественного транспорта в этом году из госбюджета направлено 89,8 млна евро. В результате индексации прогноз начисления на 2023 год составит в общей сложности 108,09 млн евро, что на 16 процентов больше, чем в прошлом году.

Региональный министр Мадис Каллас отметил, что рост расходов на общественный транспорт был значительным, чему способствовали индекс потребительских цен, цены на топливо и стоимость рабочей силы.