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Правительство выделит на общественный транспорт более 18 миллионов евро из госрезерва

BNS
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Пярнуский городской общественный транспорт.
Пярнуский городской общественный транспорт. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

На состоявшемся в пятницу электронном заседании правительство приняло решение выделить в бюджет 2023 года Министерства по делам регионов и сельской жизни 18 287 000 евро из госрезерва на обеспечение функционирования общественного транспорта.

На внутренние авиалинии выделяется 1 812 000 евро, 1 179 000 евро на паромное ообщение и 15 296 000 евро на уездные автобусные линии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба правительства.

Базовый бюджет по общественному транспорту в госбюджете 2023 года составляет 78,8 млн евро, а дополнительные средства - 11 млн евро, таким образом всего на поддержку общественного транспорта в этом году из госбюджета направлено 89,8 млна евро. В результате индексации прогноз начисления на 2023 год составит в общей сложности 108,09 млн евро, что на 16 процентов больше, чем в прошлом году.

Региональный министр Мадис Каллас отметил, что рост расходов на общественный транспорт был значительным, чему способствовали индекс потребительских цен, цены на топливо и стоимость рабочей силы.

«Чтобы обеспечение общественного транспорта, особенно в сельской местности, не было поставлено под угрозу, мы обратились к правительству с просьбой о дополнительном финансировании из резерва госбюджета, по которому сегодня получено положительное решение», - отметил министр.

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