Правительство планирует занять у народа Эстонии 200 миллионов евро

«Мой план заключается в том, что в первой половине следующего года мы предложим эстонским частным инвесторам приобрести государственные облигации. Суть в том, что для инвестора процент может быть несколько дороже, и государству придется платить больше, но, с другой стороны, мы, жители Эстонии, получим свою долю», - объяснил министр финансов Март Вырклаэв.