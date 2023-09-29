Правительство планирует занять у народа Эстонии 200 миллионов евро

Правительству приходится занимать деньги для покрытия бюджетного дефицита, и у министерства финансов есть план предложить эстонскому народу облигации на сумму 200 млн евро, сообщает ERR.
«Мой план заключается в том, что в первой половине следующего года мы предложим эстонским частным инвесторам приобрести государственные облигации. Суть в том, что для инвестора процент может быть несколько дороже, и государству придется платить больше, но, с другой стороны, мы, жители Эстонии, получим свою долю», - объяснил министр финансов Март Вырклаэв.
«По оценке разных экспертов, на местном рынке мы сможем собрать до 200 млн евро в год. Если учитывать, что нам в следующем году понадобиться занять 1,7 млрд евро, то местный рынок сможет предложить очень скромную сумму», - сказал глава Государственной кассы Министерства финансов Янно Луурмеэс.