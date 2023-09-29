Таллинн предлагает горожанам решать, на что пойдут сотни тысяч евро. Но с исполнением опаздывает

Впервые о народном бюджете таллиннцы услышали в 2020 году. Тогда он составлял 800 000 евро. Именно на эту сумму можно было рассчитывать для реализации победивших в голосовании идей по благоустройству города и строительству объектов общественного пользования. Первый раз в ходе сбора идей было получено 420 предложений, 99 из которых было вынесено на общественное голосование. В 2021 году для народного бюджета 2022 года поступило 389 идей, а голосовали по 132 из них. Но это уже история, и многие горожане и не припомнят, какие именно народные идеи воплощены в жизнь. А вот то, что обещано да не сделано, помнится больше.

Площадка для гриля в заповедной зоне

Одинокий домик для гриля на берегу реки Пирита. Фото: Управа Ласнамяэ.

Так, много голосов было отдано за модернизацию расположенной у реки Пирита площадки для гриля. По мнению автора идеи Кристины, «районная площадка для гриля нуждается в обновлении, поскольку раньше на ней было несколько навесов для гриля, где можно было посидеть у реки и, не боясь дождя, пожарить шашлык, а теперь остался только один неухоженный домик». Реализацию проекта должны были начать в этом году, но до дела не дошло. На вопрос, почему так получилось, Rus.Postimees ответила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Юлианна Юрченко. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp