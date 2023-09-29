Таллинн предлагает горожанам решать, на что пойдут сотни тысяч евро. Но с исполнением опаздывает

Идеи по благоустройству, озеленению, строительству в Таллинне интересных и важных для общественной жизни объектов - это идеи для народного бюджета. Надо сказать, что горожане очень активно принимают участие в его составлении вот уже четвертый год. Rus.Postimees решил разузнать, как реализуются предложения таллиннцев и в чем причина того, что некоторые идеи до сих пор не воплощены в жизнь.
Впервые о народном бюджете таллиннцы услышали в 2020 году. Тогда он составлял 800 000 евро. Именно на эту сумму можно было рассчитывать для реализации победивших в голосовании идей по благоустройству города и строительству объектов общественного пользования. Первый раз в ходе сбора идей было получено 420 предложений, 99 из которых было вынесено на общественное голосование. В 2021 году для народного бюджета 2022 года поступило 389 идей, а голосовали по 132 из них. Но это уже история, и многие горожане и не припомнят, какие именно народные идеи воплощены в жизнь. А вот то, что обещано да не сделано, помнится больше.
Площадка для гриля в заповедной зоне
Так, много голосов было отдано за модернизацию расположенной у реки Пирита площадки для гриля. По мнению автора идеи Кристины, «районная площадка для гриля нуждается в обновлении, поскольку раньше на ней было несколько навесов для гриля, где можно было посидеть у реки и, не боясь дождя, пожарить шашлык, а теперь остался только один неухоженный домик». Реализацию проекта должны были начать в этом году, но до дела не дошло. На вопрос, почему так получилось, Rus.Postimees ответила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
«Каждый год жители района Ласнамяэ активно участвуют в проекте народного бюджета, будь то выдвижение различных приносящих пользу обществу идей или голосование за отобранные комиссией предложения. В прошлом году наибольшее количество голосов набрало предложение обновить гриль-зону на берегу реки Пирита. Однако дело в том, что участок земли, на котором предполагалось строительство площадки для гриля, находится в собственности государства, и пока получить согласие собственника на создание уголка для организованного отдыха не удалось. Аргументы выдвигаются следующие: это - охранная зона ландшафтного заповедника, и обустройство там стационарных мест для гриля повредит природе и повлечет за собой увеличение количества мусора. Но там и без народного бюджета отдыхают и мусорят! Нам кажется, что организованный отдых на берегу реки Пирита принесет гораздо меньше вреда природе!»
«В настоящее время ведутся переговоры с Департаментом окружающей среды. Я верю, что мы найдем компромисс, и этот проект народного бюджета все-таки будет реализован», ─ сказала Юрченко.
Уличные тренажеры и редкие растения
В Мустамяэ, на улице Рая до сих пор отсутствует уличный тренажерный зал, который должен быть построен в рамках народного бюджета именно на этом месте.
«Уличный тренажерный зал построен, но, к сожалению, в другом месте, и сейчас готовится документация по введению его в эксплуатацию. Проблема в том, что возникли осложнения в проектировании, так как на изначально запланированном месте были найдены растения, находящиеся под защитой, и проектировать пришлось заново. Поэтому строительство затянулось. В октябре тренажерный зал должен открыться официально по адресу Тервисе, 21», - ответил нам на запрос заведующий отделом городского хозяйства Мустамяэской управы Александр Иро.
Виноват рост цен на строительство
Пожалуй, больше всего горожане ждали реализацию третьей идеи – создание променада кота Августа в Пыхья-Таллинне. Идея победила на конкурсе идей народного бюджета в 2021 году и, следовательно, должна была быть реализована в 2022-м. Напомним, в чем суть.
Предполагалось, что променад кота Августа, названный так в честь реального рыжего кота по кличке Август, живущего на улице Копли, начнется у супермаркета Rimi на улице Теллискиви и пройдет через территорию парковки параллельно трамвайным путям по улице Копли по направлению к улице Гранийди. Многофункциональная уличная зона с пешеходной и велосипедной дорожками должна была стать одной из достопримечательностей Каламая. Однако заканчивается 2023-й год, а на променад нет даже намека, тогда как еще в январе 2022 года управа Пыхья-Таллинна поделилась с порталом эскизным проектом. Как обстоят дела сегодня?
«Предложение построить променад кота Августа поступило в ходе сбора идей для народного бюджета в 2021 году. На тот момент предположительная стоимость реализации идеи была 102 000 евро. В том же году мы провели тендер по поиску составителя основного проекта. Чтобы важный для местных жителей объект стал приятным общественным пространством, к процессу были привлечены авторы проекта и местные жители, - отвечает руководитель проекта народного бюджета Tаллиннского департамента окружающей среды Леа Вутть. - В прошлом году основной проект был готов и получено разрешение на строительство. К сожалению, цены на строительство, предложенные в ходе проведенного этой весной тендера, оказались в несколько раз выше предположительной стоимости проекта: самые дешевые предложения были в районе 650 000 плюс подоходный налог. Поэтому тендер завершили без заключения договора».
По словам Вутть, город не отказался полностью от строительства променада кота Августа, и судьбу проекта снова обсудят. Среди возможных вариантов - поиск дополнительного финансирования, уменьшение объемов проекта, а также, к сожалению, признание его реализацию невозможной из-за слишком высокой цены.
Куда уходят деньги
Как сказала Вутть, для того чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, город Таллинн анализирует принципы народного бюджета и процесса в целом. «На основании опыта прошлых лет планируется пересмотреть узкие места, замедляющие воплощение проектов в жизнь. К тому же, еще на этапе отбора идей будет более основательно оцениваться, возможно ли идею реализовать как исходя из финансовых аспектов, так и особенности предложенной локации», - отметила Вутть.
«Радует, что с каждым годом процесс идет все лучше. Уже готовы или скоро будут завершены 18 проектов, предложенных в прошлые годы, - сообщила Леа Вутть. - Хочу использовать возможность и призвать горожан предложить свои идеи для народного бюджета. Заявки принимаются до 8 октября».
И, в заключение, обратимся к финансовой составляющей. Интересно, куда деваются выделенные на реализацию идеи деньги, если она по ряду причин не может быть воплощена?
«Если в процессе реализации идеи выясняется, что стоимость проекта значительно превышает выделенную району сумму, то согласно постановлению Таллиннского городского собрания у горуправы есть право предоставить автору идеи возможность найти недостающее финансирование, выделить на проект дополнительные средства из резервного фонда или воплотить в жизнь идею, занимающую следующее место по итогам голосования», - ответила Вутть.
«Если реализация победившей идеи окажется дешевле, чем выделенная сумма, и на эту сумму невозможно воплотить следующее по итогам голосования предложение, остаток средств возвращается в городской бюджет», - сказала в заключение руководитель проекта народного бюджета Tаллиннского департамента окружающей среды Леа Вутть.
В этом году размер народного бюджета составил один миллион евро.