«Нападают на малышей и отбирают телефоны»: на игровых площадках процветает детский бандитизм?

В последнее время в совершенно разных Facebook-сообществах и Telegram-каналах – в основном закрытых – родители маленьких детей все чаще делятся своим личным опытом или историями знакомых о том, как на игровых площадках детсадовцы нередко становятся жертвами детей в возрасте от семи до десяти лет.
«У нас буквально в 10 метрах от дома огромная детская площадка. Я часто выпускаю своего пятилетнего сына гулять там одного, потому что в основном там гуляют местные родители и дети того же возраста, да и мне прекрасно все видно из окна квартиры, что происходит на площадке», – рассказала в беседе одна из обеспокоенных мамочек по имени Евгения.
«Но с наступлением учебного года началась какая-то аномалия: маленькие дети постоянно становятся жертвами нападения со стороны ребят постарше. И речь идет не о подростках, у которых от переходного возраста крыша съехала, а первоклассниках или второклассниках. У моего сына украли конструктор Lego за 200 евро, – пожаловалась она. – Просто подошли трое мальчишек, пихнули моего сына и сказали: "Тебе он больше не нужен". Дети были не местные, поэтому найти их не удалось. У шестилетней дочки соседки на другой площадке отобрали смарт-часы и телефон. Один держал ее, заломав руки, а второй шарил по карманам. Родители других детей пытались поймать воришек, но им удалось удрать на велосипедах».
По словам Евгении, в домовом чате на детский бандитизм жаловались и другие родители. «Одна мамочка задавалась вопросом, как ей быть, если она станет свидетелем нарушения: может ли применить силу или отвесить оплеуху, чтобы поставить малолетних воришек на место. Или в этом случае перед полицией придется отчитываться уже ей, а не малолетним преступникам. Такие вещи происходят повсеместно, а эти малолетние бандиты, похоже, чувствую свою безнаказанность, – поделилась она своими наблюдениями. – В TikTok даже гуляло видео, правда, снято оно было не в Эстонии, где речь шла об очередном дебильном челлендже. Авторы ролика призывали "отбирать игрушку у детей". Главные герои того видео отбирали у детсадовцев самокаты, дорогие игрушки и т. д. Честно, страшно отпускать детей одних гулять. Не знаю, есть ли смысл обращаться в полицию, когда речь идет о детях-бандитах».
Полиция: применять силу нельзя, а патруль вызвать стоит
По словам участкового Ида-Харьюского отделения полиции Екатерины Луценко, полицейская статистика не подтверждает, что число случаев правонарушений, совершенных несовершеннолетними, растет. «Скорее, наоборот, в последнее время мы видим довольно заметное снижение числа таких случаев. Однако нельзя утверждать, что конфликтов нет совсем», – говорит она.
«Поскольку мы говорим о детях такой возрастной группы, которых, как правило, сопровождают взрослые, я бы хотела призвать всех родителей не быть равнодушными в таких ситуациях. Но нужно учитывать, что когда кто-то из взрослых видит конфликт между детьми, все очень зависит от деталей. Если, по вашей оценке, имеет место преступление – кража или физическое насилие, об этом немедленно нужно сообщить в полицию по номеру 112, – напоминает она. – В случае с дракой, если ребенка бьют, обязанность любого взрослого – вмешаться и попытаться прекратить избиение, а также сообщить об этом инциденте нам. Если вы видите потасовку, но прямой угрозы здоровью и жизни человека нет, то стоит сделать замечание, а также передать информацию участковому».
Луценко также настоятельно рекомендовала взрослым не применять ответные меры в отношении агрессивных детей, и тем более не прибегать к оплеухам. «За это может последовать наказание по статье 121 Пенитенциарного кодекса о применении насилия, например, в виде денежного штрафа. Вместо этого лучше сделать фотографию обидчика или заснять нападение и передать эти материалы в полицию. А вот в социальных сетях достаточно опубликовать предупреждение для других родителей без визуальных материалов. Как правило, участковые знают проблемных подростков и детей в своем районе, и смогут идентифицировать нападающего или воришку. В случае с несовершеннолетними такие проблемы всегда решаются при поддержке социальных служб», – подытожила она.
Статистика правонарушений со стороны несовершеннолетних за период 01.01 - 18.09
2021
|2022
|2023
|Количество проступков, совершенных несовершеннолетними
|2632
|2775
|2390
Правонарушения против имущества
(статья 218 Пенитенциарного кодекса)
|416
|490
|335
|Нарушение общественного порядка (статья 262 Пенитернциарного кодекса)
|33
|15
|17
|Преступления, совершенные несовершеннолетними
|657
|622
|460
|Преступления, связанные с насилием
|322
|355
|304
|Преступления против имущества
|231
|218
|148
Психолог: такие дети сами нуждаются в помощи
По словам психолога фонда Школа без Травли (SA Kiusamisvaba Kool) Кристийны Трейал, проблема действительно является непростой и, скорее всего, здесь нет простого решения.
«Эта проблема явно наносит вред младшим детям, а в некоторых случаях выглядит как противоправное поведение этих детей или группы детей. По всей вероятности, совершающие противоправные действия дети сами нуждаются в помощи», – говорит она.
По словам Трейал, если группа детей наносит физический или материальный ущерб (избивают, грабят), такие действия являются правонарушением, и вызов полиции вполне уместен. «Сами родители могут вмешаться в ситуацию на месте, но этого может быть недостаточно для предотвращения дальнейших инцидентов. Им также следует воздержаться от самосуда. Информирование полиции – это уже возможность более эффективного подхода к таким детям. Неоднократное попадание в поле зрения официальных лиц с подобными действиями также является основанием для обращения за профессиональной помощью, например, через службу защиты детей», – отметила она.
«Почему образуются такие проблемные группы? В группах неуместное поведение подкрепляется, с одной стороны, давлением сверстников, а с другой – рассеиванием ответственности, поэтому в группе дети совершают поступки, которые они не одобрили бы и, скорее всего, никогда не совершили бы в одиночку, – отметила специалист. – Добавьте к этому проблемы социальных сетей, которые иногда становятся опасными для жизни, и давление сверстников еще больше усилится. Оно не прекращается даже в том случае, если совершаемый поступок опасен или является правонарушением. Потребность детей и подростков принадлежать не только к группе, кругу друзей, но и, например, к семье, усиливает потребность состоять в какой-то группе. Забота и внимание со стороны родителей, взаимодействуя с ребенком, могут дать ему ощущение принадлежности к семье и снизить риск обращения за поддержкой к компаниям».
По мнению Трейал, родители также могут помочь ребенку найти группы поддержки, которые помогут ему хорошо справляться с жизнью. «Это может быть круг друзей, приятели с тренировки и т. д. Опять-таки, это поможет снизить риск того, что ребенок свяжется с компанией проблемных детей.
«Компании, за которыми числятся множественные правонарушения, часто состоят из молодых людей, которые в других местах могут не испытывать сильного чувства принадлежности. И, бросая друг другу вызов как члены банды, проверяют лояльность к банде. В результате дети могут оказаться в очень плохой ситуации. В более тяжелых случаях может помочь разговор ребенка с авторитетным взрослым, например с родителем, – говорит она. – Конечно, необходима поддержка для выхода из группы, в принятии ответственности за свое поведение. В более тяжелых случаях, например, когда группа существует давно, действия группы серьезны или ребенок не имеет необходимой поддержки дома, стоит задуматься об обращении к профессионалу».