«Нападают на малышей и отбирают телефоны»: на игровых площадках процветает детский бандитизм?

«У нас буквально в 10 метрах от дома огромная детская площадка. Я часто выпускаю своего пятилетнего сына гулять там одного, потому что в основном там гуляют местные родители и дети того же возраста, да и мне прекрасно все видно из окна квартиры, что происходит на площадке», – рассказала в беседе одна из обеспокоенных мамочек по имени Евгения.

«Но с наступлением учебного года началась какая-то аномалия: маленькие дети постоянно становятся жертвами нападения со стороны ребят постарше. И речь идет не о подростках, у которых от переходного возраста крыша съехала, а первоклассниках или второклассниках. У моего сына украли конструктор Lego за 200 евро, – пожаловалась она. – Просто подошли трое мальчишек, пихнули моего сына и сказали: "Тебе он больше не нужен". Дети были не местные, поэтому найти их не удалось. У шестилетней дочки соседки на другой площадке отобрали смарт-часы и телефон. Один держал ее, заломав руки, а второй шарил по карманам. Родители других детей пытались поймать воришек, но им удалось удрать на велосипедах».