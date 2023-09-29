ФОТО ⟩ На площади Вабадузе замечены французские десантники

Святой Михаил - покровитель французских парашютистов, и свой праздник французы решили разделить с жителями Таллинна. Для жителей Эстонии это также стало подтверждением хороших союзнических отношений с Францией.

В конце августа в Эстонию прибыли 120 французских парашютистов из 1-го парашютного полка и теперь в течение нескольких месяцев они будут проводить совместные учения с Кайтселийтом.