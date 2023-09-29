Решено: боеприпасы военного времени будут извлечены из Балтийского моря

Конференция «Наше Балтийское море», в которой принимают участие министры рыболовства, сельского хозяйства, окружающей среды и другие высокопоставленные чиновники, призвана помочь государствам-членам найти решения для улучшения состояния экосистемы и рыбных запасов Балтийского моря.

Комиссар Виргиниюс Синкявичюс приветствовал возможность обсудить с министрами угрозы и возможности для экосистемы Балтийского моря. «Когда я проводил первую конференцию "Наше Балтийское море" в 2020 году, министры согласились с настоятельной необходимостью усилить защиту экосистемы Балтийского моря, чтобы будущие поколения имели чистое и безопасное Балтийское море. После конференции 2020 года был выдвинут целый ряд инициатив и приняты меры на уровне ЕС, регионов и стран. Сегодня мы сделали еще один шаг вперед и взяли на себя обязательство решить одну из самых больших нерешенных проблем - проблему захоронения боеприпасов», - сказал Синкявичюс, поблагодарив страны Балтии и региональные организации за их поддержку в совместном решении этой проблемы.

Синкявичюс и министры обязались защищать хрупкую экосистему Балтийского моря и извлечь с морского дна боеприпасы, сброшенные во время Первой и Второй мировых войн и угрожающие морской жизни, прибрежным сообществам и экономической деятельности, в том числе рыболовству. Комиссия выделит два млн евро на проведение открытого конкурса проектов по определению ключевых географических зон и проведению соответствующих оценок рисков.

В регионе Балтийского моря проживает более 85 млн человек. Балтийское море является самым загрязненным морем в Европе, на которое влияют, в частности, потеря биоразнообразия, изменение климата, эвтрофикация, загрязняющие вещества и пластиковые отходы. В настоящее время 97% акватории Балтийского моря подвержено эвтрофикации, в результате которой снижается уровень кислорода.