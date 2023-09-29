Министерство рекомендовало убрать российский флаг, размещенный в качестве аватарки

По словам представителей министерства, флаг Российской Федерации не запрещен в общественном пространстве Эстонии, однако в нынешнем контексте он является провокационным символом, который может вызвать беспокойство у пользователей интернет-среды osta.ee.

«Это, очевидно, является нарушением условий использования среды osta.ee. Было бы разумно, если бы поставщик услуг обратился к конкретному пользователю с предложением заменить тревожащую картинку профиля на более подходящую, добавив в качестве пояснения, что, например, в Эстонии не допускается публичная демонстрация символов, использованных при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления», - отметили в министерстве.