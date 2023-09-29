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Кылварт об ушедших из партии: Карилайд даже не ответил на мои звонки

rus.postimees.ee
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Михаил Кылварт во время своего выступления на внеочередном съезде Центристской партии.
Михаил Кылварт во время своего выступления на внеочередном съезде Центристской партии. Фото: Kuvatõmmis ekraanist

В интервью Vikerraadio председатель центристской партии Михаил Кылварт пообещал поговорить с критиками внутри партии, но с ушедшим из партии Яанусом Карилайдом этого сделать не удалось, поскольку тот не отвечал на телефонные звонки.

«Сегодня прошло две недели после съезда, и за это время Центристская партия не дала ни одного сигнала, что она изменила или намерена изменить свою идеологию», - сказал Кылварт. По его мнению, большинство людей, решивших покинуть партию, приняли решение еще до съезда.

«Я общался со многими людьми. С Яанусом Карилайдом мне не удалось пообщаться. Он не отвечал на мои звонки», - рассказал Кылварт. Он также выразил сожаление, что партию также покинул Тынис Мёльдер. 

«С ним у нас всегда был очень конструктивный контакт и опыт сотрудничества, как в городской системе, так и в партии», - сказал он.

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