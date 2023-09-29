«Новости в 7» за 29 сентября: спасем продукты питания и сэкономим, последние недели работы спасателей в Копли, Париж заполонили велосипедисты и ультрасовременный цирк будущего

Сегодня в выпуске:

- Сегодня отмечается Международный день сокращения продовольственных потерь. Что важнее - сэкономить или спасти еду от выбрасывания, и как в Эстонии относятся к таким продуктам?

- Местные новости: Растет заболеваемость коронавирусом, один человек скончался; сложности на рынке труда: вакансий меньше, безработных - больше; редкое зрелище попало в объектив камеры наблюдения за животными

- Новая жертва сокращений бюджета: спасательная команда в густонаселенном районе Таллинна готовится к закрытию. Можно ли этого избежать и что жители Пыхья-Таллинна думают о таком шаге властей?

- Новая французская революция: Париж заполонили велосипедисты. Почему стремление к благой цели может обернуться новым ворохом проблем для мегаполиса?

- Мировые новости: в Мали разбился самолет с «вагнеровцами»; мощный взрыв прогремел в Стамбуле; три человека погибли в результате стрельбы в Роттердаме; в Британии продадут старейший в мире виски и ведущая расхохоталась в эфире при чтении новости о Шольце

- Технологический прорыв в самом консервативном из искусств — смогут ли голографические изображения заменить животных в цирке? В студии Новостей в семь организатор цирковых представлений