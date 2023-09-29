Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 29 сентября: спасем продукты питания и сэкономим, последние недели работы спасателей в Копли, Париж заполонили велосипедисты и ультрасовременный цирк будущего
Сегодня в выпуске:
- Сегодня отмечается Международный день сокращения продовольственных потерь. Что важнее - сэкономить или спасти еду от выбрасывания, и как в Эстонии относятся к таким продуктам?
- Местные новости: Растет заболеваемость коронавирусом, один человек скончался; сложности на рынке труда: вакансий меньше, безработных - больше; редкое зрелище попало в объектив камеры наблюдения за животными
- Новая жертва сокращений бюджета: спасательная команда в густонаселенном районе Таллинна готовится к закрытию. Можно ли этого избежать и что жители Пыхья-Таллинна думают о таком шаге властей?
- Новая французская революция: Париж заполонили велосипедисты. Почему стремление к благой цели может обернуться новым ворохом проблем для мегаполиса?
- Мировые новости: в Мали разбился самолет с «вагнеровцами»; мощный взрыв прогремел в Стамбуле; три человека погибли в результате стрельбы в Роттердаме; в Британии продадут старейший в мире виски и ведущая расхохоталась в эфире при чтении новости о Шольце
- Технологический прорыв в самом консервативном из искусств — смогут ли голографические изображения заменить животных в цирке? В студии Новостей в семь организатор цирковых представлений
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 29 сентября.