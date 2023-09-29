Прославление российских преступлений: в Латвии начат уголовный процесс против бывшего ассистента Яны Тоом

Уголовное дело в отношении Мамыкина было возбуждено по ст. 74.1 Уголовного закона после того, как служба оценила его недавние высказывания на нескольких лояльных Кремлю российских телеканалах и в социальных сетях. Служба государственной безопасности констатировала высказывания Андрея Мамыкина, которые, по ее мнению, поддерживают и прославляют войну, развязанную Россией в Украине.

Дополнительную информацию о ходе расследования VDD будет предоставлять по мере продвижения уголовного дела. Служба напоминает, что никто не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Мамыкин в последнее время заявлял кремлевским пропагандистским СМИ, что переехал жить в Россию, «чтобы его сыновья не участвовали в гей-парадах». В интервью он именует вторжение России в Украину используемыми в России терминами, то есть спецоперацией, и выражает уверенность, что в Латвии будут восстановлены памятники, установленные в свое время советской властью.

Кроме того, Мамыкин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и утверждал, что в украинском городе Буча были продемонстрированы «выложенные черные мешки».

Он также заявил, что Россия в Украине совершает великое и священное дело.

В 2014 году Мамыкин баллотировался на выборах в Европарламент по списку социал-демократической партии «Согласие» и был избран. В 2018 году на выборах в Сейм он баллотировался уже по списку Русского союза Латвии, но в парламент не прошел.

В начале января 2020 года стало известно, что Мамыкин приступил к работе ассистентом евродепутата Яны Тоом. Эстонский политик сказала ERR, что ее сотрудничество с ним не было продолжительным - из-за пандемии коронавируса он уже тем же летом вернулся в Латвию, а на следующий год продлевать с ним трудовой договор она не стала.

Причиной этого стал рабочий конфликт. «Я очень редко обрываю с кем-то связь в одночасье, но с ним это произошло. После этого Мамыкин исчез из моего поля зрения», - добавила Тоом.