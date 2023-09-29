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Только на Новый год: молодые центристы просят Рийгикогу ограничить запуск фейерверков

rus.postimees.ee
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Запуск новогодних фейерверков на пляже Штромка в Таллинне. 31.12.2020.
Запуск новогодних фейерверков на пляже Штромка в Таллинне. 31.12.2020. Фото: Remo Tõnismäe

В парламентское производство внесено коллективное обращение Молодежного объединения Центристской партии, в котором предлагается разрешить запуск фейерверков только в Новый год.

Инициаторы петиции отмечают, что запуск фейерверков мешает благополучию многих людей и домашних животных. Поэтому, по их мнению, частным лицам стоит разрешить запускать их только 31 декабря и 1 января, то есть на Новый год.

«Поскольку использование фейерверков сопряжено с рядом рисков, следует внести поправки в Закон о взрывчатых материалах, в соответствии с которыми запуск фейерверков был бы разрешен только в Новый год, а для запуска в остальное время требовалось бы особое разрешение», - подчеркнули председатель и генеральный секретарь Молодежного объединения Центристской партии Валентина Бортновски и Кристи Рюйтель на встрече с заместителем председателя парламентской комиссии по экономике Лаури Лаатсом.

Петиция о разрешении запуска фейерверков только в Новый год была подготовлена Молодежным объединением Центристской партии в декабре 2021 года, под обращением подписались 1688 человек.

Рассматривать обращение будет парламентская комиссия по экономике.

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