Только на Новый год: молодые центристы просят Рийгикогу ограничить запуск фейерверков

Инициаторы петиции отмечают, что запуск фейерверков мешает благополучию многих людей и домашних животных. Поэтому, по их мнению, частным лицам стоит разрешить запускать их только 31 декабря и 1 января, то есть на Новый год.

«Поскольку использование фейерверков сопряжено с рядом рисков, следует внести поправки в Закон о взрывчатых материалах, в соответствии с которыми запуск фейерверков был бы разрешен только в Новый год, а для запуска в остальное время требовалось бы особое разрешение», - подчеркнули председатель и генеральный секретарь Молодежного объединения Центристской партии Валентина Бортновски и Кристи Рюйтель на встрече с заместителем председателя парламентской комиссии по экономике Лаури Лаатсом.