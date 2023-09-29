Правительство договорилось о налоге на лимонад

Правительство планирует с 2025 года ввести налог на подслащенные напитки, что принесет государству около 25 миллионов евро дополнительных доходов. Однако вопрос о том, как будет выглядеть этот налог, пока остается открытым, пишет ERR.
Министр здоровья Рийна Сиккут заявила, что коалиция согласилась только с основной идеей о необходимости введения налога.
«Эти 25 миллионов евро - это действительно оценка Министерства финансов с учетом оценок, которые были сделаны шесть-семь лет назад в ходе налоговых обсуждений. Прогнозирование и так не является точной наукой, а в данном случае это еще и приблизительные или ожидаемые налоговые поступления. В процессе разработки конкретного законопроекта, когда будут установлены ставки налога, этот прогноз, конечно, будет уточнен», - сказала Сиккут.
Налог на подслащенные напитки уже был однажды одобрен Рийгикогу - осенью 2017 года, во время работы первого правительства Юри Ратаса. Однако президент Керсти Кальюлайд не провозгласила закон, сочтя его неконституционным.