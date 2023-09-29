Правительство договорилось о налоге на лимонад

«Эти 25 миллионов евро - это действительно оценка Министерства финансов с учетом оценок, которые были сделаны шесть-семь лет назад в ходе налоговых обсуждений. Прогнозирование и так не является точной наукой, а в данном случае это еще и приблизительные или ожидаемые налоговые поступления. В процессе разработки конкретного законопроекта, когда будут установлены ставки налога, этот прогноз, конечно, будет уточнен», - сказала Сиккут.