В Эстонии до сих пор законом не урегулирована санитарная авиация

«Можем с сожалением отметить, что речь идет о юридической лакуне, которую заполняют на практике, но не урегулировали в необходимой мере на законодательном уровне. Таким образом, на данный момент сложилась ситуация, где вылеты скорой помощи совершаются, так сказать, в серой зоне между двумя регуляциями. Это значит, что вылеты скорой помощи не проводят ни в соответствии с регуляцией оказания услуги коммерческого авиатранспорта, ни в соответствии с регуляцией государственной авиации», - отметил вице-канцлер по движению Сандер Сальму.

МВД заявило, что, поскольку у оказывающих услугу скорой помощи учреждений нет соответствующей возможности, а у Департамента полиции и погранохраны (PPA) есть авиатранспорт, подходящий в том числе для перевозок людей, PPA наряду с исполнением своих задач в определенных случаях оказывает транспортную услугу, чтобы медицинские работники могли достичь нуждающихся в помощи людей, а люди в опасном для жизни состоянии как можно скорее могли попасть в больницу.