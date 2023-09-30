Уже с завтрашнего дня: Налогово-таможенный департамент предупредил о важном изменении

Целью изменения является приведение таможенных формальностей экспорта и транзита в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Европейского союза, осуществление более эффективного надзора за перемещением товаров, а также для защищенности и безопасности. Помимо повышения эффективности надзора, дополнительная цель – предложить более удобную услугу клиентам.

«Удобство клиентов и эффективность ведения бизнеса являются для нас приоритетом. Мы готовы тесно сотрудничать с клиентами, чтобы обеспечить плавный переход на новые системы, которые помогут им успешно развивать свой бизнес. Новые системы обладают более широкими техническими возможностями, позволяя предприятиям подавать масштабные декларации об экспорте и транзите, что избавит их от необходимости разделять товары на несколько деклараций», - сказала заместитель генерального директора НТД по таможне Урсула Риймаа, добавив, что для экспорта предусмотрена возможность предъявления товара и подачи деклараций в разных государствах-членах ЕС.

Кроме того, вводится новый порядок выхода для декларирования запасов для морского или воздушного транспорта. «Новые информационные системы являются трехъязычными, опираются на язык изображений, который уже знаком предпринимателям и работает на новой технической платформе», - говорит Риймаа.

Для введения новых информационных систем в таможенные информационные системы НТД запланирован перерыв в работе систем с 15 часов 30 сентября до 8 часов утра 1 октября. Все незавершенные декларации будут перенесены в новые системы.