Уже с завтрашнего дня: Налогово-таможенный департамент предупредил о важном изменении

С 1 октября 2023 года Налогово-таможенный департамент (НТД) обновит таможенные услуги по экспорту и транзиту, переведя таможенное оформление выхода в полном объеме в новую информационную систему AES и таможенное оформление транзита в новую информационную систему NCTS. Новые информационные системы предназначены для использования как экспортерами и перевозчиками, занимающимися международной торговлей, так и таможенными агентствами.
Целью изменения является приведение таможенных формальностей экспорта и транзита в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Европейского союза, осуществление более эффективного надзора за перемещением товаров, а также для защищенности и безопасности. Помимо повышения эффективности надзора, дополнительная цель – предложить более удобную услугу клиентам.
«Удобство клиентов и эффективность ведения бизнеса являются для нас приоритетом. Мы готовы тесно сотрудничать с клиентами, чтобы обеспечить плавный переход на новые системы, которые помогут им успешно развивать свой бизнес. Новые системы обладают более широкими техническими возможностями, позволяя предприятиям подавать масштабные декларации об экспорте и транзите, что избавит их от необходимости разделять товары на несколько деклараций», - сказала заместитель генерального директора НТД по таможне Урсула Риймаа, добавив, что для экспорта предусмотрена возможность предъявления товара и подачи деклараций в разных государствах-членах ЕС.
Кроме того, вводится новый порядок выхода для декларирования запасов для морского или воздушного транспорта. «Новые информационные системы являются трехъязычными, опираются на язык изображений, который уже знаком предпринимателям и работает на новой технической платформе», - говорит Риймаа.
Для введения новых информационных систем в таможенные информационные системы НТД запланирован перерыв в работе систем с 15 часов 30 сентября до 8 часов утра 1 октября. Все незавершенные декларации будут перенесены в новые системы.
Те предприятия, которые в настоящее время подают декларации в системах Complex и NCTS, не должны ходатайствовать о получении прав доступа для подачи таможенных деклараций в отдельные новые системы, права будут открыты автоматически.
Для развития информационной системы экспорта и транзита Налогово-таможенный департамент получил субсидию из Фонда регионального развития Европейского союза в размере 1,4 миллиона евро на развитие системы экспорта AES и 1,6 миллиона евро на развитие системы транзита NCTS. Общая стоимость проектов составляет 5,7 миллиона евро. Проекты продолжались с лета 2021 по осень 2023 года.
Разработки проводились в ежедневном сотрудничестве с командой Центра информационных технологий Министерства финансов и предприятиями-разработчиками программного обеспечения Cybernetica AS и Nortal AS. За последние два года проектные команды параллельно завершили четыре крупных проекта, связанных с таможенными информационными системами.
«Можно сказать, что это самый уникальный сводный проект за последние годы, когда одновременно вводятся столь масштабные информационные системы, важные для государств-членов ЕС и для эстонской таможни», - сказала Риймаа.
НТД призывает своих клиентов оперативно информировать обо всех проблемах или недочетах, которые могут возникнуть в связи с внедрением новых систем, чтобы найти для них быстрые решения.