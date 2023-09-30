Таллиннское предприятие, проработавшее более 30 лет, сообщило о коллективном сокращении сотрудников

По словам руководителя по коммуникации Кассы по безработице Анники Коппель, около года обрабатывающая промышленность была лидером по сокращению работников.

«Компании по размещению и питанию, которые во время коронапандемии оказались в самой сложной ситуации и были вынуждены пойти на сокращения, в этом году передали три уведомления о сокращениях, - рассказала она. - В сентябре было три уведомления о коллективных сокращениях, которые показывают, что транспортные и оказывающие складские услуги компании также испытывают трудности - о сокращениях сообщили две компании из Палдиски, а также расположенная в Копли Dekoil».

В Dekoil подтвердили Rus.Postimees информацию о коллективном сокращении работников. «Сокращаем сотрудников, поскольку руководство не видит перспективы для дальнейшей бизнес-деятельности», - лаконично сообщили в компании.

За последние полгода в Кассу по безработице было подано 67 первичных уведомлений о коллективных сокращениях, которые затрагивают 1900 рабочих мест.

Расположенная в Таллинне компания Dekoil OÜ начала свою деятельность в 1992 году и имеет большой опыт работы по перевалке светлых и высоковязких темных нефтепродуктов, перевозимых с востока в Западную Европу и Америку, а также в обратном направлении.

«Мы оказываем своим многочисленным клиентам полный комплекс услуг, связанных с транспортировкой, перевалкой, экспедированием и хранением нефтепродуктов, а также с подготовкой и погрузкой бункеровочного топлива», - говорится на сайте компании.