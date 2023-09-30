Жилищный кредит и жители Эстонии: опасения и беспокойство

По данным Банка Эстонии, во втором квартале этого года совокупный оборот в сфере жилищных кредитов составил 513 миллионов евро, тогда как за аналогичный период прошлого года он был 616 миллионов евро. Таким образом падение составило более 20%. В первом квартале этого года оборот в сфере жилищных кредитов был еще ниже – 370,8 миллиона стали самым низким показателем после третьего квартала 2020 года, то есть нижней точки во время пандемии.