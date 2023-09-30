Жилищный кредит и жители Эстонии: опасения и беспокойство

Согласно опросу, проведенному по заказу банка Citadele исследовательской фирмой Norstat, высокая ставка Euribor и, как следствие, большой ежемесячный платеж по кредиту, а также общее увеличение стоимости жизни и финансовое положение семьи являются основными факторами, влияющими на решения жителей Эстонии в отношении жилищных кредитов.
Решая взять жилищный кредит, более трети респондентов (35%) главным фактором называют слишком высокую ставку Euribor и зависящий от нее ежемесячный платеж по кредиту. Еще 27% ссылаются на свое финансовое положение и рост общей стоимости жизни.
Высокий Euribor и рост стоимости жизни в Эстонии заметнее всего влияют на более молодую возрастную группу, то есть на людей в возрасте до 40 лет.
В возрастной группе 30–39 лет высокая ставка Euribor играет ключевую роль для 45% процентов, а рост стоимости жизни для 32% ответивших. Среди людей в возрасте до 30 лет Euribor источником беспокойства называют 47% респондентов, а повышение стоимости жизни – 36%.
Для людей старше 40 лет эти аспекты уже существенно менее значимы: процентную ставку называют самым важным аспектом при принятии решения о кредите чуть более трети респондентов, а стоимость жизни – около четверти опрошенных.
«Данные Банка Эстонии показывают, что в последние годы количество жилищных кредитов выросло именно в более молодых возрастных группах. Однако, учитывая, что оборот в сфере жилищных кредитов имеет тенденцию к снижению из-за рекордно высоких процентных ставок, сильнее всего это бьет по молодым семьям, которые в основном покупают свое первое жилье», - пояснила руководитель по коммуникации банка Citadele Анет Томаспольская.
По словам Томаспольской, именно у молодых людей также возникают трудности с накоплением на первый взнос: «18% всех респондентов указали, что первоначальный взнос будет иметь решающее значение при принятии решения о кредите. Это подчеркнули 26% людей моложе 30 лет, и 24% опрошенных в возрасте 30–39 лет».
По данным Банка Эстонии, во втором квартале этого года совокупный оборот в сфере жилищных кредитов составил 513 миллионов евро, тогда как за аналогичный период прошлого года он был 616 миллионов евро. Таким образом падение составило более 20%. В первом квартале этого года оборот в сфере жилищных кредитов был еще ниже – 370,8 миллиона стали самым низким показателем после третьего квартала 2020 года, то есть нижней точки во время пандемии.
В разбивке по странам Балтии обеспокоенность латышей схожа с заботами эстонцев: 30% отмечают высокую ставку Euribor, 24% – финансовое положение семьи, а 23% – рост стоимости жизни. Однако у литовцев соответствующие показатели были значительно ниже. О финансовом положении в качестве ключевого фактора при принятии решения о кредите упоминают 18% респондентов, а далее следуют высокая ставка Euribor (15%) и трудности с накоплением первого взноса (14%).
Исследование по заказу банка Citadele в трех странах Балтии провела исследовательская фирма Norstat, опросившая с 11 по 21 сентября 1001 человека.