КОНКУРС ⟩ Какое бетонное сооружение станет лучшим в 2023 году?

«Бетон, как наиболее используемый строительный материал является незаменимым при создании самых разных зданий и сооружений, давая возможность архитекторам, конструкторам и строителям использовать самые различные свойства материала», - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. «Такое самое разностороннее использование бетона мы надеемся увидеть и в рамках начавшегося конкурса», - добавил Леэтма.

На конкурс бетонного строения можно представлять:

- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2023 года;

- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись.

- представлять можно также конструкции и технологические решения.