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КОНКУРС ⟩ Какое бетонное сооружение станет лучшим в 2023 году?

rus.postimees.ee
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Фото: Кайдо Хааген

​Союз бетона Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов объявляют о начале конкурса «Бетонное сооружение 2023 года». Цель конкурса заключается в том, чтобы повысить репутацию бетона как отечественного строительного материала и способствовать развитию бетонной архитектуры, технологии и бетонного строительства.

«Бетон, как наиболее используемый строительный материал является незаменимым при создании самых разных зданий и сооружений, давая возможность архитекторам, конструкторам и строителям использовать самые различные свойства материала», - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. «Такое самое разностороннее использование бетона мы надеемся увидеть и в рамках начавшегося конкурса», - добавил Леэтма.

На конкурс бетонного строения можно представлять:

- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2023 года;

- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись.

- представлять можно также конструкции и технологические решения.

Победит объект или технологическое решение, в котором значительный вклад внесен работой зарегистрированных в Эстонии предпринимателей и использованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм, степень требовательности к проектированию и строительству, качество и уровень инновации. Главный приз получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик объекта, проектировщик, строитель, поставщик опалубки, производитель бетонных изделий и поставщик бетона.

В жюри вошли представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Союза предпринимателей-строителей Эстонии, Эстонского союза консультационных предприятий в области строительства, Эстонского союза производителей строительных материалов, Heidelberg Materials Kunda и представители прессы. Жюри созывает организатор конкурса.

Срок представления работ на конкурс 8 декабря 2023 года.

Победитель будет назван на общереспубликанском Дне бетона в марте 2024 года.

Конкурс бетонных строений является старейшим конкурсом в строительной области в Эстонии и постоянно проводится, начиная с 2000-го года, в нынешнем году уже 24-ый раз.

Бетонным сооружением 2022 года были выбраны – Ярвеские башни. Главный приз конкурса, архитектура – Arhitekt Martin Aunin: Мартин Аунин, Марти Каху, Маргид Саар, Мартин Мелиорански. 

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