КОНКУРС ⟩ Какое бетонное сооружение станет лучшим в 2023 году?

Союз бетона Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов объявляют о начале конкурса «Бетонное сооружение 2023 года». Цель конкурса заключается в том, чтобы повысить репутацию бетона как отечественного строительного материала и способствовать развитию бетонной архитектуры, технологии и бетонного строительства.
«Бетон, как наиболее используемый строительный материал является незаменимым при создании самых разных зданий и сооружений, давая возможность архитекторам, конструкторам и строителям использовать самые различные свойства материала», - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. «Такое самое разностороннее использование бетона мы надеемся увидеть и в рамках начавшегося конкурса», - добавил Леэтма.
На конкурс бетонного строения можно представлять:
- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2023 года;
- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись.
- представлять можно также конструкции и технологические решения.
Победит объект или технологическое решение, в котором значительный вклад внесен работой зарегистрированных в Эстонии предпринимателей и использованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм, степень требовательности к проектированию и строительству, качество и уровень инновации. Главный приз получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик объекта, проектировщик, строитель, поставщик опалубки, производитель бетонных изделий и поставщик бетона.
В жюри вошли представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Союза предпринимателей-строителей Эстонии, Эстонского союза консультационных предприятий в области строительства, Эстонского союза производителей строительных материалов, Heidelberg Materials Kunda и представители прессы. Жюри созывает организатор конкурса.
Срок представления работ на конкурс 8 декабря 2023 года.
Победитель будет назван на общереспубликанском Дне бетона в марте 2024 года.
Конкурс бетонных строений является старейшим конкурсом в строительной области в Эстонии и постоянно проводится, начиная с 2000-го года, в нынешнем году уже 24-ый раз.
Бетонным сооружением 2022 года были выбраны – Ярвеские башни. Главный приз конкурса, архитектура – Arhitekt Martin Aunin: Мартин Аунин, Марти Каху, Маргид Саар, Мартин Мелиорански.