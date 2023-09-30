Дом бывшего судебного исполнителя, присвоившего деньги должников, передали новому владельцу

На первый взгляд, 29 сентября на улице Теэстузе не происходило ничего странного. Возле частной гимназии было припарковано больше машин, чем обычно, а со школьного двора были слышны голоса детей. Полицейский автобус, припаркованный перед зданием на улице Теэстузе, 11, тоже не казался странным. Двери дома были распахнуты, и в коридоре со стороны улицы виднелись коробки.