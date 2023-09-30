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Дом бывшего судебного исполнителя, присвоившего деньги должников, передали новому владельцу

На место вызвали и полицию
Сийм Михайлов
, журналист
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В полицию сообщили, что в доме на улице Теэстузе, 11 может находиться оружие и боеприпасы.
В полицию сообщили, что в доме на улице Теэстузе, 11 может находиться оружие и боеприпасы. Фото: Siim Mihailov

В пятницу, 29 сентября, в то время, когда Раквереская частная гимназия отмечала 32-й день рождения, через дорогу в доме на улице Теэстузе, 11 работали судебный исполнитель Хиллар Виллерс и полицейские. Дело в том, что судебному исполнителю наконец удалось продать имущество обанкротившейся компании бывшего судебного исполнителя Керсти Вильбо и передать его покупателю.

На первый взгляд, 29 сентября на улице Теэстузе не происходило ничего странного. Возле частной гимназии было припарковано больше машин, чем обычно, а со школьного двора были слышны голоса детей. Полицейский автобус, припаркованный перед зданием на улице Теэстузе, 11, тоже не казался странным. Двери дома были распахнуты, и в коридоре со стороны улицы виднелись коробки.

Картина прояснилась только за домом, где стояли Хиллар Виллерс и новый владелец недвижимости по адресу Теэстузе, 11. Судебный исполнитель сообщил, что в настоящий момент осуществляется передача имущества компании-банкрота. Он не пожелал более подробно комментировать эту тему.

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