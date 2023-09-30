В пятницу, 29 сентября, в то время, когда Раквереская частная гимназия отмечала 32-й день рождения, через дорогу в доме на улице Теэстузе, 11 работали судебный исполнитель Хиллар Виллерс и полицейские. Дело в том, что судебному исполнителю наконец удалось продать имущество обанкротившейся компании бывшего судебного исполнителя Керсти Вильбо и передать его покупателю.
Для подписчиков
Дом бывшего судебного исполнителя, присвоившего деньги должников, передали новому владельцу
На место вызвали и полицию
На первый взгляд, 29 сентября на улице Теэстузе не происходило ничего странного. Возле частной гимназии было припарковано больше машин, чем обычно, а со школьного двора были слышны голоса детей. Полицейский автобус, припаркованный перед зданием на улице Теэстузе, 11, тоже не казался странным. Двери дома были распахнуты, и в коридоре со стороны улицы виднелись коробки.