Подготовьтесь к новому туру подачи ходатайств в KredEx: какую систему отопления предпочесть?

«В Эстонии много старых печей и котлов, которые больше нельзя использовать для отопления», – сказал Индрек Блауберг, менеджер по продажам предприятия ABC Kliima. По его словам, есть несколько признаков того, что пора заменить старую печь или котел на более новую систему отопления.

«Надежность печи или котла ставится под сомнение, когда, например, приходится часто топить с повышенным расходом топлива для обогрева помещения. Еще одним признаком старения является физический износ», – объяснил Блауберг.

По данным Фонда предпринимательства и инноваций KredEx, целью пособия на обновление отопительного оборудования для малых жилых домов является улучшение качества воздуха в густонаселенных районах путем замены отопительного устройства, работающего на твердом топливе, на отопительное устройство, использующее возобновляемый источник энергии.

Модернизировать существующего отопительного устройства на твердом топливе приведет к повышению пожарной безопасности и энергоэффективности системы отопления жилых домов.

Пособие может быть запрошено, например, для строительства новой, менее загрязняющей среду печи вместо старой печи или для замены ее тепловым насосом, а также для замены старого котла новым котлом или тепловым насосом. Вы также можете получить пособие при подключении вашего дома к централизованному отоплению.

Топка печи требует много времени