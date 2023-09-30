Подготовьтесь к новому туру подачи ходатайств в KredEx: какую систему отопления предпочесть?

В декабре Фонд предпринимательства и инноваций KredEx откроет новый тур подачи ходатайств на обновление отопительного оборудования в небольших домах. Специалисты объясняют, когда лучше заменить старую печь или котел на новые и какую систему отопления предпочесть.
«В Эстонии много старых печей и котлов, которые больше нельзя использовать для отопления», – сказал Индрек Блауберг, менеджер по продажам предприятия ABC Kliima. По его словам, есть несколько признаков того, что пора заменить старую печь или котел на более новую систему отопления.
«Надежность печи или котла ставится под сомнение, когда, например, приходится часто топить с повышенным расходом топлива для обогрева помещения. Еще одним признаком старения является физический износ», – объяснил Блауберг.
По данным Фонда предпринимательства и инноваций KredEx, целью пособия на обновление отопительного оборудования для малых жилых домов является улучшение качества воздуха в густонаселенных районах путем замены отопительного устройства, работающего на твердом топливе, на отопительное устройство, использующее возобновляемый источник энергии.
Модернизировать существующего отопительного устройства на твердом топливе приведет к повышению пожарной безопасности и энергоэффективности системы отопления жилых домов.
Пособие может быть запрошено, например, для строительства новой, менее загрязняющей среду печи вместо старой печи или для замены ее тепловым насосом, а также для замены старого котла новым котлом или тепловым насосом. Вы также можете получить пособие при подключении вашего дома к централизованному отоплению.
Топка печи требует много времени
«Новую печь должен выбирать человек, которому нравится тепло печи и нравится топить печь. Печь является своего рода вентиляционным устройством, проветривающим дом во время топки. Для горения необходим воздух из помещения, который попадает в него через открытую дверь или окно, или даже через неуплотненные места в старом доме. После топки печи в доме появляется свежий воздух, который нагревается печью, и после топки печи очень приятно находиться в помещении», – отметил Блауберг преимущества печного отопления.
В качестве недостатка печи специалист по отопительному оборудованию указал, что печь обогревает только ту часть дома, которая в пределах ее досягаемости. Если дом большой, то в нем обычно строят несколько печей, которые в холодное время при необходимости нужно ежедневно топить.
Старую печь следует заменить тепловым насосом, если пользователь обнаружит, что у него недостаточно времени или энергии, чтобы топить. Строительство печи также является очень дорогостоящим занятием, а воздушный тепловой насос определенно является более дешевым решением. Большинство домов, отапливаемых печами, можно отапливать только с помощью воздушных тепловых насосов, поэтому замена печи воздушным тепловым насосом имеет много преимуществ.
«Например, при отоплении воздушным тепловым насосом в помещении все время сохраняется одна и та же температура, вам не придется беспокоиться о наличии топливного материала и топке печи. Благодаря современным тепловым насосам также можно видеть температуру в помещении через интернет, и именно так поддерживается нужная температура дома», – сказал Блауберг.
Котел или центральное отопление?
По его словам, строительство нового котла не добавляет особой ценности системе отопления дома. «В большинстве случаев новые котлы более экономичны и дом можно обогреть дешевле, но действия по топке котла остаются прежними: приходится заботиться о топливе, хранить его и удалять остатки горения. Это ежедневная деятельность, требующая много времени», – пояснил Блауберг относительно строительства нового котла.
Также можно подать ходатайство на пособие Kredex для подключения к централизованному теплоснабжению.
«Есть районы, где централизованное теплоснабжение доступно возле жилых домов, и сети готовы подключить новые дома. В этом случае стоит задуматься над этим вариантом и спросить предложение о подключении, ведь это может оказаться более выгодным, чем строительство новой печи или котла. При этом необходимо учитывать, что сети централизованного теплоснабжения включаются в определенное время осенью и отключаются весной, из-за чего климат в доме уже не такой комфортный», – добавил Блауберг.
Пособие компенсирует более половины расходов
Эксперт ABC Kliima отметил, что средняя стоимость воздушного теплового насоса составляет 1750 евро, включая установку. «Есть и более дешевые устройства, но их обычно нельзя использовать на больших площадях и для обогрева всего этажа или дома. Стоимость теплового насоса воздух–вода для дома среднего размера составляет около 8500 евро, включая установку. Геотермальный тепловой насос для аналогичного дома стоит около 15 000 евро, включая установку и контур почвы. При этом в каждом здании есть свои нюансы, которые могут повлиять на цену», – рассказал Блауберг.
Пособие компенсирует 50% или 70% расходов на обновление отопительного устройства. По данным Kredex, максимальная сумма пособия на одно жилье составляет 10 000 евро, которая возмещается на основе ценовой модели. На приобретение, установку или строительство отопительного оборудования установлен конкретный размер пособия, который не зависит от фактического расхода. Например, в случае с новой печью стоимость рассчитана в 6400 евро, из которых возмещается 50% или 70% в зависимости от региона.
По словам менеджера по продажам карт и кредитов Inbank Эвелин Рахкема, для оплаты самофинансирования также можно использовать кредиты на зеленую энергию, предлагаемые банками.
«Даже при пособии KredEx стоимость приобретения новой системы отопления – это значительный расход, оплатить который сразу могут позволить себе не все. Однако откладывать обновление системы отопления не стоит, особенно в ситуации, когда 50-70% затрат на обновление отопительного устройства можно покрыть за счет компенсации. Благодаря пособию вы сможете каждый месяц пользоваться более дешевым и более экологичным отопительным решением», – сказала Рахкема. По ее словам, большинство крупных банков предлагают зеленые кредиты по очень разумной процентной ставке.