Эксперт: два небольших города Эстонии побили этим летом все рекорды популярности

По словам Яануса Лаугуса, руководителя бюро недвижимости Uus Maa, популярность Пярну и Хаапсалу как курортных городов в этом году значительно возросла, о чем свидетельствует как заполняемость и цены в ресторанном и гостиничном секторах, так и интерес к недвижимости.
«Прошедшим летом Пярну и Хаапсалу пережили возрождение и самые большие изменения за последние десятилетия. Возможностей для отдыха и культурной жизни становилось все больше, кафе и рестораны постоянно развивались, и, благодаря хорошему туристическому лету, этот эффект теперь распространился на все сферы. Многие жители Эстонии заново открыли для себя наши популярные курорты, этим летом было более модно отдыхать у Пярнуского залива, а не у Средиземного моря», – сказал Лаугус.
«С финской стороны, туризм в Западную Эстонию тоже вернулся. Северных соседей привлекают наши красивые пляжи, приятная атмосфера маленьких городков и по-прежнему более низкие цены. В этом году у курортного бизнеса – отелей и ресторанов – было очень хорошее лето», – добавил Лаугус.
«Популярность курортов отразилась и на недвижимости, с которой произошел ряд изменений. Если до сих пор курорты рассматривались скорее как источник дохода от аренды и инвестиционная возможность, то теперь состоятельные жители Эстонии начали покупать больше квартир для собственного летнего отдыха или в качестве второго дома. Некоторые из этих квартир летом сдавались в краткосрочную аренду, когда хозяева сами в них не жили, или ждут арендаторов на более длительный период в зимний сезон. Остальные либо просто служат вторым домом, либо являются способом вложения денег», – прокомментировал Лаугус.
Популярность недвижимости Пярну и Хаапсалу действительно растет уже некоторое время.
Так, за последние три года медианная цена квадратного метра квартир в Пярну выросла на 50%, а в Хаапсалу – на целых 75%, что значительно больше, чем за тот же период, например, в Таллинне. В первом полугодии 2023 года цены на квартиры в Пярну выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Хаапсалу – на 3,6%. В самых дорогих новостройках в Пярну за квадратный метр сейчас спрашивают 6000 евро, а в Хаапсалу — 4000 евро.
По словам руководителя Uus Maa, таких высоких цен на аренду как этим летом, в Пярну еще не было. «На каждом курорте есть свои более востребованные и привлекательные улицы – те, что рядом с морем и возможностями развлечения, там летом цены были более ста евро за ночь. Зимой цены на аренду на курортах значительно меньше, но поскольку решения о покупке все еще довольно часто откладываются, цены на долгосрочную аренду также выросли на десять процентов по сравнению с прошлым годом», – добавил Лаугус.
«На пярнуском рынке недвижимости сейчас сталкиваются две противоположные тенденции. С одной стороны, за лето количество коммерческих предложений увеличилось, и несколько крупных проектов близятся к завершению. Поскольку цены быстро выросли и предложений появилось больше, в ближайшем будущем можно ожидать даже некоторого снижения цен. С другой стороны, в долгосрочной перспективе – если будет построено четырехполосное шоссе и железнодорожная магистраль Rail Baltic, что позволит людям добраться до Таллинна за час, многие люди все чаще будут воспринимать Пярну как место постоянного проживания, и цены, скорее всего, повысятся», — сказал Лаугус.
По словам Яануса Лаугуса, не все курорты Эстонии были этим летом одинаково популярны. «Если Пярну и Хаапсалу были очень популярными местами, то Курессааре и Нарва-Йыэсуу, например, были явно менее популярными. Недостатки Сааремаа – плохая связь с материком и медленное развитие инфраструктуры и возможностей для отдыха. Что касается восточной Эстонии, она долгое время была востребованным направлением у российских туристов, но после того, как этого рынка не стало, другие туристы ее для себя ещё не открыли», – добавил руководитель Uus Maa.