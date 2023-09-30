Эксперт: два небольших города Эстонии побили этим летом все рекорды популярности

По словам руководителя Uus Maa, таких высоких цен на аренду как этим летом, в Пярну еще не было. «На каждом курорте есть свои более востребованные и привлекательные улицы – те, что рядом с морем и возможностями развлечения, там летом цены были более ста евро за ночь. Зимой цены на аренду на курортах значительно меньше, но поскольку решения о покупке все еще довольно часто откладываются, цены на долгосрочную аренду также выросли на десять процентов по сравнению с прошлым годом», – добавил Лаугус.

Хаапсалу. Своеобразная атмосфера маленьких городков привлекает туристов. Фото: Konstantin Sednev

«На пярнуском рынке недвижимости сейчас сталкиваются две противоположные тенденции. С одной стороны, за лето количество коммерческих предложений увеличилось, и несколько крупных проектов близятся к завершению. Поскольку цены быстро выросли и предложений появилось больше, в ближайшем будущем можно ожидать даже некоторого снижения цен. С другой стороны, в долгосрочной перспективе – если будет построено четырехполосное шоссе и железнодорожная магистраль Rail Baltic, что позволит людям добраться до Таллинна за час, многие люди все чаще будут воспринимать Пярну как место постоянного проживания, и цены, скорее всего, повысятся», — сказал Лаугус.

Курзал в Курессааре. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees