ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Какие расходы предстоят продавцу недвижимости до и после сделки купли-продажи

Маклер по недвижимости Uus Maa Elamus Кади Петтай выделяет одиннадцать наиболее важных статей расходов, которые могут сопровождать процесс продажи. Их количество и общий размер могут варьироваться в зависимости от ситуации.

1. Посредническая плата. Если вы решите воспользоваться профессиональной помощью маклера по недвижимости, сумма оплаты его услуг будет указана в договоре.

2. Фотографии недвижимости. Фотографии, сделанные профессионалом, помогут представить вашу недвижимость в лучшем виде. Если вы выберете помощь бюро недвижимости, эта сумма будет включена в маклерское вознаграждение.

3. Расходы на рекламу. В зависимости от того, на скольких порталах и в каких газетах вы хотите разместить свое коммерческое объявление, будет определяться и стоимость рекламы. При использовании услуг бюро недвижимости эта сумма уже включена в посредническую плату.

4. Уборка и ремонт. Чтобы сделать недвижимость более привлекательной, могут потребоваться незначительные работы по благоустройству и уборке. Иногда это покраска некоторых стен, ремонт сантехники или шлифовка пола.

5. Оценочный акт. Если вы хотите получить точный анализ стоимости вашей недвижимости, возможно, вам придется заказать оценочный акт. При использовании услуг бюро недвижимости в этом нет необходимости, поскольку маклеры в сотрудничестве с оценщиком назначают справедливую цену продажи.

6. Нотариальный сбор и государственная пошлина. Нотариальные сборы обычно делятся между продавцом и покупателем, а покупатель оплачивает государственную пошлину.

7. Отмена ипотеки. Если выставленная на продажу недвижимость обременена ипотекой, ее обычно необходимо снять, что оплачивается отдельно.

8. Переезд. При переезде, возможно, имеет смысл воспользоваться услугами транспортной компании.

9. Уборка. После переезда стоит заказать профессиональную уборку, чтобы сэкономить время и силы.

10. Коммунальные платежи. Оплата последних коммунальных платежей перед передачей недвижимости новому владельцу - обязанность продавца.