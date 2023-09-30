Белорусы спешат на помощь: эстонский пенсионер, ставший жертвой наглых воров, получил шикарный подарок

Тыну Киристая выращивал картофель на улице Рохелине в Валга, где на общественной земле все могут выращивать овощи. Однако в какой-то момент он обнаружил, что половина его картофеля исчезла, а чуть позже исчезла и другая половина. Осталась только земля, из которой пенсионеру удалось выкопать только корзину картофеля.