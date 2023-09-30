Сб, 30.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Белорусы спешат на помощь: эстонский пенсионер, ставший жертвой наглых воров, получил шикарный подарок

Тийт Лойм
, репортер
Facebook
Comments
Рутти Яани, выращивающая экологически чистые овощи, доставила в качестве утешительного подарка 85-летнему Тыну Киристая, чьи картофельные грядки неизвестные опустошили, два мешка картошки. Один от MTÜ Valgevene Maja, а другой от нее.
Рутти Яани, выращивающая экологически чистые овощи, доставила в качестве утешительного подарка 85-летнему Тыну Киристая, чьи картофельные грядки неизвестные опустошили, два мешка картошки. Один от MTÜ Valgevene Maja, а другой от нее. Фото: Tiit Loim

Недавно с редакцией Lõuna-Eesti Postimees своей бедой поделился житель Валга Тыну Киристая, у которого неизвестные выкопали и украли картошку. Но мир не без добрых людей: увидевшая эту новость некоммерческая организация, объединяющая белорусов Эстонии, решила в качестве утешения подарить пенсионеру целый мешок картошки, а доставившая картошку фермер добавила еще один мешок от себя.

Тыну Киристая выращивал картофель на улице Рохелине в Валга, где на общественной земле все могут выращивать овощи. Однако в какой-то момент он обнаружил, что половина его картофеля исчезла, а чуть позже исчезла и другая половина. Осталась только земля, из которой пенсионеру удалось выкопать только корзину картофеля.

Белорусы большие любители картофеля

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх