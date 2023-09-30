ГАЛЕРЕЯ ⟩ Построенный десятилетними детьми памп-трек пришлось снести

В заповеднике можно увидеть, как дети выкопали землю и использовали ее для строительства трамплинов. Также было использовано несколько деревьев, причем не исключено, что некоторые из них были срублены самими молодыми строителями. На деревьях даже есть таблички, которые указывают на трамплины. По словам местных жителей, все это построили мальчишки лет десяти.

Инспекторы Агентства окружающей среды вчера посетили это место, чтобы провести проверку. Руководитель Пярнумааского отделения Департамента окружающей среды Тоомас Ымблус, сообщил, что заповедник Раннанииду довольно большой и состоит из различных зон с разными ограничениями. В конкретной зоне, где мальчики построили памп-трек, катание на велосипедах не запрещено. Однако строить тут ничего нельзя. «Мы воспринимаем их как здания и сооружения, которые могут быть построены на охраняемой территории только с разрешения Агентства окружающей среды», - объяснил он.