ГАЛЕРЕЯ ⟩ Построенный десятилетними детьми памп-трек пришлось снести

В заповеднике Раннанииду в Пярну дети построили себе памп-трек, на котором они катались на велосипеде. Однако строить там что-либо без разрешения запрещено.
В заповеднике можно увидеть, как дети выкопали землю и использовали ее для строительства трамплинов. Также было использовано несколько деревьев, причем не исключено, что некоторые из них были срублены самими молодыми строителями. На деревьях даже есть таблички, которые указывают на трамплины. По словам местных жителей, все это построили мальчишки лет десяти.