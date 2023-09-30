В Таллинне началось строительство большого микрорайона

По словам члена правления Favorte Райнера Хинно, целью застройщика является создание в регионе Мяэкюла полноценной среды для жизни и бизнеса, которая была бы привлекательна как для семей, так и для компаний, предоставляющих им услуги. «Жилой район Рехелепа и технопарк Тяхеторни в будущем образуют единый поселок, который будет проходить по дуге от Палдиского шоссе до улицы Тяхеторни», - сказал Хинно.

Так будет выглядеть новый микрорайон Рехелепа. Фото: Favorte OÜ

Кристьян Митт, основатель и совладелец Mitt&Perlebach, отметил, что работа на объекте началась по плану и сотрудничество с заказчиком идет хорошо. «Вокруг стройплощадки ничего, кроме леса, уединение, по меркам Таллинна, невероятное. Это дает нам возможность работать никого не тревожа. Котлован уже начались собственно строительные работы», - сказал Митт.

Так будет выглядеть новый микрорайон Рехелепа. Фото: Favorte OÜ