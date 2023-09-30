В Таллинне началось строительство большого микрорайона

На границе районов Нымме и Хааберсти началось строительство нового жилого района Рехелепа на 334 квартиры. Девелопер проекта Favorte инвестирует в строительство жилого района 55 миллионов евро. Строительная компания первой очереди Mitt&Perlebach приступила к работам в последних числах августа, а 72 квартиры энергетического класса А будут готовы в конце следующего года.
По словам члена правления Favorte Райнера Хинно, целью застройщика является создание в регионе Мяэкюла полноценной среды для жизни и бизнеса, которая была бы привлекательна как для семей, так и для компаний, предоставляющих им услуги. «Жилой район Рехелепа и технопарк Тяхеторни в будущем образуют единый поселок, который будет проходить по дуге от Палдиского шоссе до улицы Тяхеторни», - сказал Хинно.
Кристьян Митт, основатель и совладелец Mitt&Perlebach, отметил, что работа на объекте началась по плану и сотрудничество с заказчиком идет хорошо. «Вокруг стройплощадки ничего, кроме леса, уединение, по меркам Таллинна, невероятное. Это дает нам возможность работать никого не тревожа. Котлован уже начались собственно строительные работы», - сказал Митт.
Архитектором проекта является Айгар Рохт из Arhitektuuribüroo Korrus OÜ. На первом этапе на двух участках будут построены четыре многоквартирных дома по 18 квартир каждый. Выбор квартир с умным решением широк: от небольших двухкомнатных площадью 42,1 м2 до пятикомнатных - площадью 97,6 м2. В каждой квартире есть балкон или терраса, а львиная доля парковочных мест перенесена под землю, чтобы добавить простора открытым площадям. Помимо озеленения территории вокруг зданий, около двух гектаров земли отведены исключительно под спортивные площадки и зоны отдыха.