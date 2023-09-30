ТОЛЬКО ВЗГЛЯНИТЕ! ⟩ Эстонские дизайнеры интерьеров выберут лучший проект года из двенадцати номинантов

На ежегодный конкурс было подано 49 работ. Жюри из пяти человек, в состав которого вошли архитектор Хелери Ныммик (Норвегия), архитектор интерьеров Ауло Падар, архитектор интерьеров Лийна Лангеметс, архитектор Андрес Ояри и искусствовед Эйк Херманн, отобрало из числа представленных работ 12 номинантов. Победители будут объявлены на ежегодной церемонии награждения в области архитектуры.

«Приятно отметить, что посещенные жюри номинированные объекты расположены по всей Эстонии – инвестиции в качество пространства сосредоточены не только в столице. В контексте публичного пространства доминировали образовательные учреждения, что является результатом целенаправленной и перспективной инвестиционной деятельности как на уровне государства, так и на уровне местного самоуправления. Директора новых школ были искренне горды и явно воодушевлены, рассказывая о своих зданиях. Также жюри отметило внимательное отношение и точный подход архитекторов интерьера к качеству жилого пространства в самых разных ситуациях», — сказал член жюри Андрес Ояри.