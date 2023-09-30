На ежегодную премию Эстонского союза архитекторов интерьера 2023 года претендуют двенадцать номинантов. Лучшие из лучших характеризуются неподвластным времени стилем дизайна и продуманным выбором материалов. Более того, лучшие объекты на этот раз находятся не только в столице.
ТОЛЬКО ВЗГЛЯНИТЕ! ⟩ Эстонские дизайнеры интерьеров выберут лучший проект года из двенадцати номинантов
На ежегодный конкурс было подано 49 работ. Жюри из пяти человек, в состав которого вошли архитектор Хелери Ныммик (Норвегия), архитектор интерьеров Ауло Падар, архитектор интерьеров Лийна Лангеметс, архитектор Андрес Ояри и искусствовед Эйк Херманн, отобрало из числа представленных работ 12 номинантов. Победители будут объявлены на ежегодной церемонии награждения в области архитектуры.
«Приятно отметить, что посещенные жюри номинированные объекты расположены по всей Эстонии – инвестиции в качество пространства сосредоточены не только в столице. В контексте публичного пространства доминировали образовательные учреждения, что является результатом целенаправленной и перспективной инвестиционной деятельности как на уровне государства, так и на уровне местного самоуправления. Директора новых школ были искренне горды и явно воодушевлены, рассказывая о своих зданиях. Также жюри отметило внимательное отношение и точный подход архитекторов интерьера к качеству жилого пространства в самых разных ситуациях», — сказал член жюри Андрес Ояри.
Номинанты на получение ежегодной премии Эстонского союза архитекторов интерьера в 2023 году
1. Пайдеская Государственная гимназия – архитектура интерьеров: Биргит Палк, Рауль Тийтус, Тармо Пийрметс (PINK); архитектура: Salto AB; ландшафтный дизайн: Маарья Густавсон.
2. Внутренняя архитектура особняка и выставочного здания образовательно-развлекательного центра Mulgi - архитектура интерьеров: Хелен Ребане, Танель Тедер, Эло Лийна Кайво (NÜÜD ARHITEKTID).
3. Башня и малая часовня церкви Нигулисте – архитектура интерьеров: Лийс Линдвере, Индрек Микк, Райво Котов, Андрус Кыресаар(KOKO arhitektid)
4. Пельгулиннаская Государственная гимназия – архитектура внутренних пространств: Тармо Пийрметс, Анни Лео (PINK); архитектура: Arhitekt Must; ландшафт: Kino Maastikuarhitektid.
5. Винотека Bestwine Studio – дизайн интерьера: Ханна Каритс; архитектура: LUMIA.
6. Офис компании Nordecon Betoon – архитектура внутренних пространств: Кярт Тяхема (KT DISAIN), Рийна Харик (SAHA IN); архитектура: Arhitektuuribüroo Pluss
7. Дом Wiigi – дизайн интерьеров: Ханна Каритс.
8. Раквереская Государственная гимназия – архитектура внутренних пространств: Марья Абе, Лийса Пыйме, Айники Нийнелайд (Salto AB); архитектура: Salto AB; ландшафт: Маарья Густавсон.
9. Пансионат Mustjala – архитектура интерьеров: Анника Лилль, Карли Луйк, Йохан Тали, Хелери Кольтсин; aрхитектура: Molumba; ландшафт: Maarja Gustavson.
10. Проект дизайна интерьеров дома по адресу A. Вейценберги, 23 – дизайн: Рейо Раудсепп, Рене Сафин, Расмус Тамме (ARS Projekt); архитектура: ARS Projekt; ландшафт: TajuRuum.
11. Посольство Эстонской Республики в Сеуле – архитектура интерьеров: Кадри Тамме, Харри Каплан, Миа Тамме, Марлеэн Стоккеби.
12. Дом Põro – архитектура и дизайн: Ханна Каритс, Мари Хунт.
Лауреаты премий будут объявлены на совместной ежегодной церемонии награждения в области архитектуры в пятницу, 8 декабря 2023 года в Цветочном павильоне.