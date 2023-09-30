ОБЗОР ⟩ В Вильнюсе цены на топливо уменьшились, а в Таллинне ничего подобного

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самая низкая цена на бензин была в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Риге и самым дешевым в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо остались такими же, как и неделей ранее, - 1,764 евро за литр и 1,734 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе на АЗС Circle K 95-й бензин подешевел на 1,2 процента до 1,639 евро за литр, а дизельное топливо - на 1,8 процента до 1,629 евро за литр.

В Таллинне цены на 95-й бензин и дизельное топливо на АЗС Circle K к концу недели не изменились и составили соответственно 1,819 и 1,719 евро за литр.