ГАЛЕРЕЯ ⟩ Совет уполномоченных Партии реформ собрался на важное обсуждение

На повестке дня заседания, которое пройдет в субботу в конференц-зале гостиницы Lydia в Тарту, доклад лидера партии Каи Каллас о политической обстановке и доклад генерального секретаря партии Тимо Суслова о деятельности партии.

Также на заседании обсудят подготовку к выборам Европейского парламента в 2024 году.

Заседание открыл председатель совета уполномоченных, министр климата Кристен Михал, который напомнил, что как в мире, так и в Эстонии сейчас непростые времена. В преддверии заседания Михал заявил, что готов к тому, что критика в адрес членов правительства будет звучать и из зала.

«В Партии реформ принято допускать несогласие с руководящими органами и решениями партии», - сказала Михаль. Он добавил, что было бы довольно странно, если бы не было споров. «Лучшие результаты могут быть достигнуты только в результате открытых дебатов», - добавил Михал.

Депутат Рийгикогу Марис Лаури в преддверии заседания заявила, что ожидает от этого мероприятия обзора и обсуждения политической ситуации. «Если есть повод для критики, то это надо делать, если есть повод для обсуждения, то это надо обсуждать», - сказал Лаури.