Полиция предупреждает: в одном городе за месяц угнали пять автомобилей

В сентябре в полицию поступило несколько сообщений об угнанных автомобилях в городе Валга. Все эти случаи связаны с незапертыми машинами и оставленными в них ключами.
В начале месяца на улице Метса в Валга были угнаны два автомобиля, на одном из которых врезались в ворота, а на другом - в кучу гравия. На этой неделе в полицию поступило еще три сообщения об угнанных автомобилях, передает Лыунаская префектура.
В понедельник в полицию поступила информация, что в кустах за остановкой на улице Техника в Валга находится автомобиль Volkswagen, из которого, по словам очевидца, выбежали трое юношей.
Во вторник в Валга угнанный Citroen вылетел в кусты, повредив припаркованный рядом BMW.
В пятницу сообщили, что с улицы Рохелине в Валга был угнан автомобиль. На сообщение отреагировали полицейские и обнаружили в машине двух несовершеннолетних.
Полиция просит автовладельцев всегда запирать двери и не оставлять ключи в машине. Незапертый автомобиль с ключами в нем может легко стать жертвой угонщиков. Дети также могут попытаться покататься на машине, подвергая тем самым опасности себя и других людей.