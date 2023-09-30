Полиция предупреждает: в одном городе за месяц угнали пять автомобилей

В начале месяца на улице Метса в Валга были угнаны два автомобиля, на одном из которых врезались в ворота, а на другом - в кучу гравия. На этой неделе в полицию поступило еще три сообщения об угнанных автомобилях, передает Лыунаская префектура.

В понедельник в полицию поступила информация, что в кустах за остановкой на улице Техника в Валга находится автомобиль Volkswagen, из которого, по словам очевидца, выбежали трое юношей.

Во вторник в Валга угнанный Citroen вылетел в кусты, повредив припаркованный рядом BMW.

В пятницу сообщили, что с улицы Рохелине в Валга был угнан автомобиль. На сообщение отреагировали полицейские и обнаружили в машине двух несовершеннолетних.