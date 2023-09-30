Могут и снести: в Финляндии решается судьба здания генконсульства РФ

В июле Финляндия приняла решение о закрытии Генерального консульства РФ в Турку в ответ на решение российских властей о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время проводится оценка дальнейшего использования здания, и решение будет найдено как можно скорее в течение осени. Если здание не найдет применения, оно будет утилизировано в соответствии со стратегией государства в области недвижимости, а связанный с ним капитал будет перенаправлен на другие нужды государства», – сообщил Марко Хяркёнен, директор по развитию и продаже недвижимости Senaatti-kiinteistöt.