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Могут и снести: в Финляндии решается судьба здания генконсульства РФ

rus.postimees.ee
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Здание генконсульства РФ в Турку.
Здание генконсульства РФ в Турку. Фото: Google Maps

Финляндия в июле приняла решение о закрытии генерального консульства РФ в Турку в ответ на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сегодня, 30 сентября, истекает срок аренды здания, передает YLE.

В июле Финляндия приняла решение о закрытии Генерального консульства РФ в Турку в ответ на решение российских властей о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Здание генконсульства в Турку принадлежит финской государственной компании Senaatti-kiinteistöt, которая проведет инспекцию помещений сразу после истечения срока аренды.

Вопрос о дальнейшем использовании здания пока остается открытым. Одним из вариантов является продажа, говорится в пресс-релизе компании.

«В настоящее время проводится оценка дальнейшего использования здания, и решение будет найдено как можно скорее в течение осени. Если здание не найдет применения, оно будет утилизировано в соответствии со стратегией государства в области недвижимости, а связанный с ним капитал будет перенаправлен на другие нужды государства», – сообщил Марко Хяркёнен, директор по развитию и продаже недвижимости Senaatti-kiinteistöt.

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