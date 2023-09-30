ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вагнеровцы снова появились в Украине

Российскому руководству трудно донести до своих граждан цели войны в Украине и мотивировать их к участию в ней, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент Казахстана Казим-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Германии, на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить санкции и будет полностью соблюдать санкционный режим. Лидеру и правительству Казахстана, безусловно, не нравится война России в Украине, и они совершенно открыто осудили ее.
Непосредственно перед началом войны, в Казахстане произошли беспорядки, которые российские вооруженные силы помогли подавить. В результате потерь в Украине влияние России в Казахстане также значительно уменьшилось. Тем не менее, не стоит воспринимать заявление Токаева буквально. Казахстан, конечно, не в состоянии полностью блокировать поставки подсанкционных товаров в Россию. Да и сами руководители Казахстана, конечно, не станут полностью соблюдать санкционный режим, поскольку связи с Россией, какими бы они ни были, слишком тесны и нет стимула для их полного разрыва.
Президент России Владимир Путин представил по телевидению нового руководителя «добровольческих» подразделений российской армии - бывшего командира «Вагнера» Андрея Торшева. О подразделении «Вагнер» в ходе встречи не было сказано ни слова, но, по сути, это новый командир оставшихся подразделений «Вагнера».
Но самым важным было то, что президент сам отдал приказ о возвращении добровольцев в Украину для участия в боевых действиях. Кроме того, он поставил перед новым командиром задачу сформировать добровольческие подразделения, то есть те бывшие вагнеровцы, которые еще не определились в новое подразделение и сидят без дела, будут сформированы в новые части. Вагнеровский контингент больше не будет использоваться как единое целое. По крайней мере, не в войне против Украины. На этом можно сказать, что работа с последствиями мятежа Пригожина подходит к концу. Президент России хотел публично показать, что он полностью контролирует этот процесс.
Вчера президент России также выступил со специальным видеообращением, в котором напомнил, что год назад он подписал закон о присоединении к России четырех восточных областей Украины (Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской). Отныне этот день будет отмечаться в России как День воссоединения. Таким образом, российский лидер подтверждает старый нарратив, что украинского государства и нации не существует. Самое главное здесь - попытка представить Президента России как успешного восстановителя и расширителя империи, опираясь на многовековую традицию российской истории.
Российскому руководству трудно представить своим гражданам цели войны в Украине. Поэтому трудно также мотивировать российский народ к участию в войне. Оправданием продолжения войны является оккупация четырех аннексированных украинских областей, поскольку российская армия до сих пор не смогла полностью завоевать эти территории.
Вчера украинский беспилотник успешно атаковал радиолокационную станцию в Курской области России. Украина пытается убедить российское командование в неизбежности нового вторжения русских добровольцев на этом направлении. Предыдущему вторжению в Белгородскую область весной также предшествовало уничтожение систем наблюдения у границы.
Вчера вечером в СМИ появились сообщения, что в Брянской области беспилотник атаковал электроподстанцию, в результате чего значительная территория осталась без электричества. После этого, как утверждается, спецподразделение численностью около 50 человек пересекло российскую границу и атаковало позиции российской армии в этом районе. Получит ли все это подтверждение и продолжение, мы увидим сегодня.
Сегодня ночью Россия нанесла авиаудар по меньшей мере 20 иранскими беспилотниками. Целью удара были порты Одесской области. Поступают также сообщения о взрывах в Винницкой области на западе Украины.
Российские контратаки на фронтах вчера были несколько активнее.
- На Сватовском и Северодонецком направлениях российские войска не предпринимали серьезных попыток наступления.
- На Бахмутском направлении российские войска к югу от города предприняли более активные попытки вернуть утраченные позиции, но безуспешно. Украина продолжает наступать и вчера также немного продвинула свои войска вперед.
- В районе Донецка российские войска вчера более активно атаковали окраины Марьинки и Авдеевки, но изменений в дислокации войск нет.
- Также на южном фронте подразделения российской армии вчера предприняли более серьезные контратаки с целью оттеснить украинские войска. Успеха достичь не удалось, поступают сообщения о больших потерях российских войск.
Президент России подписал приказ о призыве новых военнослужащих срочной службы. Обычно количество призывников ограничивается 120 000 человек, но в этот раз оно составляет 130 000 человек. Теперь под призыв подпадают и жители оккупированных регионов Украины и по этому общее число призывников выше.
Среди срочников, которые скоро будут увольняться со службы, делается попытка набрать в российскую армию основную массу новых контрактников для пополнения понесших потери частей. На призывников, которые еще находятся в казармах, легко оказать давление. Качество подготовки военнослужащих, безусловно, значительно ухудшилось, о чем свидетельствует отмена крупных учений в этом году.