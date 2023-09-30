ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вагнеровцы снова появились в Украине

Президент Казахстана Казим-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Германии, на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить санкции и будет полностью соблюдать санкционный режим. Лидеру и правительству Казахстана, безусловно, не нравится война России в Украине, и они совершенно открыто осудили ее.

Непосредственно перед началом войны, в Казахстане произошли беспорядки, которые российские вооруженные силы помогли подавить. В результате потерь в Украине влияние России в Казахстане также значительно уменьшилось. Тем не менее, не стоит воспринимать заявление Токаева буквально. Казахстан, конечно, не в состоянии полностью блокировать поставки подсанкционных товаров в Россию. Да и сами руководители Казахстана, конечно, не станут полностью соблюдать санкционный режим, поскольку связи с Россией, какими бы они ни были, слишком тесны и нет стимула для их полного разрыва.

Президент России Владимир Путин представил по телевидению нового руководителя «добровольческих» подразделений российской армии - бывшего командира «Вагнера» Андрея Торшева. О подразделении «Вагнер» в ходе встречи не было сказано ни слова, но, по сути, это новый командир оставшихся подразделений «Вагнера».