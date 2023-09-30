Eurostat: в прошлом году четверть детей в ЕС находились в бедности или социальной отверженности

По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 0,3 процентных пункта, сообщила служба Eurostat.

В прошлом году доля детей в опасности бедности или социальной отверженности была выше всего в Румынии (41,5 процента), Болгарии (33,9 процента) и Испании (32,2 процента).

Показатель был ниже всего в Словении (10,3 процента), Чехии (13,4 процента) и Дании (13,8 процента).