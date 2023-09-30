Eurostat: в прошлом году четверть детей в ЕС находились в бедности или социальной отверженности

В 2022 году в ЕС среди детей и подростков до 18 лет 24,7 процента, то есть почти 20 миллионов находились в опасности бедности или социальной отверженности.
По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 0,3 процентных пункта, сообщила служба Eurostat.
В прошлом году доля детей в опасности бедности или социальной отверженности была выше всего в Румынии (41,5 процента), Болгарии (33,9 процента) и Испании (32,2 процента).
Показатель был ниже всего в Словении (10,3 процента), Чехии (13,4 процента) и Дании (13,8 процента).
В Эстонии этот показатель был в прошлом году ниже среднего по ЕС, но превысил отметку в 15 процентов.