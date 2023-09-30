Сб, 30.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Штраф до 3200 евро: с завтрашнего дня у строителей в Эстонии появится ряд новых обязанностей

rus.postimees.ee BNS
,
Facebook
Comments
Фото: Elmo Riig

В воскресенье, 1 октября, вступят в силу поправки к Закону о налогообложении, согласно которым генподрядчики и строительные компании в случае проведения крупных строительных работ обязаны регистрировать присутствующих на строительной площадке людей и предоставлять соответствующие данные в Налогово-таможенный департамент.

Основная цель изменений – сократить налоговые потери в строительном секторе и обеспечить честную конкуренцию, заявили в Эстонской торгово-промышленной палате.

В дальнейшем предприниматели должны предоставлять Налогово-таможенному департаменту информацию о стройке, строительных работах, своем заказчике и субподрядчиках, выполняющих строительные работы, а также людях, присутствующих на строительной площадке. Для представления и сбора данных Налогово-таможенный департамент создает базу данных о цепочке подряда и продолжительности работы.

Предпринимателям не нужно подавать в Налогово-таможенный департамент данные о каждой строительной работе, поскольку изменения касаются только крупных строительных работ. Согласно закону, крупными строительными работами считаются те,

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх