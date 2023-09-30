Штраф до 3200 евро: с завтрашнего дня у строителей в Эстонии появится ряд новых обязанностей

В воскресенье, 1 октября, вступят в силу поправки к Закону о налогообложении, согласно которым генподрядчики и строительные компании в случае проведения крупных строительных работ обязаны регистрировать присутствующих на строительной площадке людей и предоставлять соответствующие данные в Налогово-таможенный департамент.
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Основная цель изменений – сократить налоговые потери в строительном секторе и обеспечить честную конкуренцию, заявили в Эстонской торгово-промышленной палате.
В дальнейшем предприниматели должны предоставлять Налогово-таможенному департаменту информацию о стройке, строительных работах, своем заказчике и субподрядчиках, выполняющих строительные работы, а также людях, присутствующих на строительной площадке. Для представления и сбора данных Налогово-таможенный департамент создает базу данных о цепочке подряда и продолжительности работы.