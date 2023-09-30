Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств, на помощь полиции зовут армию

Об этих мерах премьер-министр Швеции объявил на фоне резкого роста числа нападений с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Только на прошлой неделе в течение 12 часов в Стокгольме были застрелены двое молодых мужчин.

Кроме того, в одном из населенных пунктов к северу от столицы 24-летняя женщина погибла в результате взрыва в ее доме. По информации СМИ, женщину звали Соха Саад и она недавно получила квалификацию учителя. Полиция предполагает, что человек, который должен был стать целью взрыва, был ее соседом, а сама она не имела никакого отношения к бандитской деятельности.

В сентябре из-за действий вооруженных банд в стране погибли в общей сложности 12 человек.

По данным газеты Dagens Nyheter, это самый высокий показатель с декабря 2019 года.

По решению властей, со следующей недели армия начнет содействовать полицейским с анализом данных, логистикой, криминалистической экспертизой и работой со взрывчатыми веществами.

Кристерссон также заявил о необходимости законодательно расширить полномочия армии.

24-летняя учительница Соха Саад погибла рано утром в четверг из-за взрыва в ее доме. Фото: AFP

«Я не могу не признать, насколько серьезна ситуация. Швеция никогда раньше не видела ничего подобного. Ни одна другая страна Европы сейчас такого не переживает», - сказал премьер-министр Кристерссон, обращаясь к жителям страны в четверг вечером.