Велосипедистка запуталась в ремне сумки водителя самоката и получила травмы

Вечером в пятницу в 18:20 на перекрестке улиц Теллискиви и Роху в Таллинне 26-летний мужчина на электросамокате обогнал 44-летнюю велосипедистку. Однако в тот же момент женщина начала поворачивать и запуталась в ремне спортивной сумки водителя электросамоката. Она упала и получила травмы.

Всего в пятницу на дорогах и улицах Эстонии произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек.

Первая авария произошла в 11:08 в Рапла на Таллиннском шоссе недалеко от автобусной остановки «Кесклинн», где 73-летний водитель городского автобуса сбил на пешеходном переходе 37-летнюю женщину, которую пришлось доставить в больницу.

Второе ДТП произошло в 12:48 в центре Тарту на перекрестке улиц Рийя и Александри, где 76-летний мужчина не остановился красный сигнал светофора и на автомобиле Citroën Berlingo сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Третье ДТП произошло в 16:14 в Тарту у железнодорожного моста на улице Рийя напротив общежития Hektor, где 15-летний подросток на электросамокате сбил 41-летнюю женщину. Водитель самоката получил травмы и был доставлен в больницу.

Вечером в 21:00 на перекрестке улиц Таммсааре-теэ и Ретке-теэ в Таллинне произошло ДТП, в котором 45-летний мужчина выехал на пешеходный переход несмотря на красный сигнал светофора и был сбит автомобилем Škoda Octavia. Водитель самоката был доставлен в больницу.