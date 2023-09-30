Кая Каллас: правительство намерено вновь сбалансировать госбюджет

«Коалиция стремится к общей цели - прекратить жизнь не по средствам, найти верный баланс между экономией затрат правительственного сектора, финансированием безопасности и оживлением экономики», - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, направления, утвержденные для составления бюджета на следующий год, позволяют смело смотреть в глаза своим детям, потому что никто не хочет перекладывать на них свои нынешние обязательства.

Каллас также отметить, что коалиция действует вместе всего полгода, но ей уже есть чем гордиться.

«Еще до лета Рийгикогу одобрил ряд налоговых изменений для восстановления финансового доверия к государству и отмены налогового горба. Приняли и закон о равенстве браков. Мы сделали вещи, которыми можем быть довольны, и мы действовали очень активно», - сказала Каллас.

Она коснулась в своем выступлении и темы безопасности, подчеркнув, что если Эстония хочет сохранить свою свободу, ей следует инвестировать в государственную оборону.

«Свобода - это не бесплатный обед за накрытым нашими союзниками столом. К сожалению, обеспечение безопасности по соседству с самой агрессивной страной мира - это все не дешевое развлечение. Мы должны сохранять в приоритете финансирование гособороны и широкомасштабной безопасности, поэтому затраты на гособорону в бюджете на следующий год превышают отметку в три процента, то есть составляют 3,2 процента ВВП - это 1,3 млрд евро», - сказала Каллас.

Она отметила также, что для финансирования широкомасштабной безопасности правительство предусматривает в стратегии госбюджета на последующие четыре года 400 млн евро.