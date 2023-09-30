С 1 октября въезд в Юрмалу будет бесплатным

Портал Visitjurmala.lv сообщает, что с воскресенья, 1 октября, въезд на территорию Юрмалы становится бесплатным. Кроме того, бесплатно можно будет припарковать транспортные средства на всех парковках и улицах Юрмалы.

«Приглашаем вас насладиться волшебством осени, прогуливаясь по романтическим улочкам Юрмалы, наслаждаясь уникальной деревянной архитектурой<..>. В музеях города регулярно обновляются экспозиции, кроме того, плата за вход в Юрмальский музей и другие муниципальные музеи не взимается», - сообщается на портале.