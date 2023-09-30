Ереван: число беженцев из Карабаха превысило сто тысяч

В регионе осталось не более нескольких сотен человек, указал представитель «властей» непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян, оговаривая, что речь идет о неофициальных данных. В числе до сих пор не покинувших Карабах - «официальные лица», сотрудники экстренных служб и добровольцы, объяснил он. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тысяч армян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев днем ранее пообещал защищать права армянского населения в Нагорном Карабахе. «Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции», - отметил азербайджанский лидер. Баку намерен решать вопросы, связанные с правами армян, в соответствии с международными конвенциями, которые подписал Азербайджан, добавил он.

Военная операция Баку и исход армян из Нагорного Карабаха

Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, 19 сентября начал военную операцию в регионе. Спустя сутки власти НКР объявили, что прекращают сопротивление.